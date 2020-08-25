Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро на фоне завершающегося налогового периода августа

Москва. 25 августа. Доллар и евро после снижения на старте торгов развернулись вверх и дорожают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне завершающегося налогового периода августа.

Курс доллара США составил 74,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,37 руб./EUR1, подорожав на 40,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,51 копейки - до 80,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 августа на 9,42 копейки, до 74,5126 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,6 копейки, до 88,059 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после роста при открытии торгов рубль развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро. Участники рынка сократили спрос на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Давление на рубль также оказывает ухудшение информационного фона относительно отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напротив, счел некорректными разговоры о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. По его словам, отравление можно рассматривать как одну из версий причин произошедшего с Навальным. "Пока также много других медицинских версий, что могло стать причиной этого состояния", - сказал он.

Тем временем, большинство мировых рынков демонстрирует положительную динамику. Поддержку игрокам оказывает позитив относительно торговой сделки между США и Китаем и надежды на разработку лекарства против коронавируса.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом они заявили по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, сказано в сообщении на сайте американского торгового представительства. "Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - отмечалось в сообщении.

В то же время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами (...) Но мы только и делаем, что теряем деньги", - отметил он.

Первая фаза торгового соглашения была подписана США и Китаем в январе текущего года. В соответствии с договоренностями, Китай значительно расширит закупки американской продукции.

Инвесторы также отслеживают новости относительно перспектив скорого одобрения вакцины от коронавируса в США. Накануне газета Financial Times написала, что президент Трамп намерен обойти обычные регулятивные стандарты, чтобы форсировать одобрение в стране экспериментальной вакцины, разработанной AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских президентских выборов.

Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов.

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, в свою очередь, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан пояснила, что в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Также она напомнила, что из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, подобное лечение не может носить стандартизированный характер.

Инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

"Рубль вновь начал дешеветь на фоне растущих геополитических рисков. Вчера утром рубль устойчиво дорожал и даже достиг отметки 74,15 руб. за доллар, отыгрывая падение в конце прошлой недели. Однако ближе к вечеру его рост был во многом нивелирован. Власти Германии призвали Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным после того, как врачи из клиники, где он проходит лечение, заявили, что он, вероятно, был отравлен. Ранее представители США заявляли, что также внимательно следят за этой ситуацией", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Компании-экспортеры во вторник уплачивают в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Платежи оцениваются примерно в 300 млрд рублей. Инвесторы готовятся к выступлениям глав центральных банков на симпозиуме по кредитно-денежной политике, который проводит отделение ФРС в Канзасе. Встреча в этом году будет проходить онлайн 27-28 августа. Важных заявлений по монетарной политике не ожидается. Однако могут прозвучать заявления по другим мерам поддержки экономики и целевому уровню для инфляции", - говорит аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть повышаются во вторник днем, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК во вторник повысилась на 1,24% - до $45,69 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1%. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,66% - до $42,9 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

ЦБ РФ с 17 по 21 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта - до 4,39% и 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.