Julius Baer считает умеренный кредитный риск наиболее перспективной стратегией на рынке облигаций

Рынок облигаций США вступил в период, чувствительный к политическим событиям, и аналитики Julius Baer не могут исключить более беспорядочные движения на рынке казначейских облигаций США в преддверии ноябрьских выборов, отмечается в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. Поскольку экономика США не достигает полного восстановления, импульс для снижения кредитных спредов до более низких уровней отсутствует. Текущий период консолидации может продолжиться, и инвесторы должны стремиться к умеренному кредитному риску, полагает эксперт

"Рынок высокодоходных облигаций США переживает период консолидации после быстрого роста с мартовских минимумов, - отмечает Алленшпах. - Индекс доходности высокодоходных корпоративных облигаций США Bloomberg Barclays в течение последних трех недель колебался в узком диапазоне от 2199,8 до 2210,69 пункта. Импульсы со стороны ФРС США отсутствуют. Фактически, протокол июльского заседания, опубликованный на прошлой неделе, показал, что центральный банк США обеспокоен как волной новых долговых обязательств Министерства финансов, так и отсутствием фискальной поддержки. Поступающие экономические данные не проясняют ситуацию. В то время как более традиционные показатели, такие как индексы деловой активности PMI, показывают некоторое улучшение, свежие высокочастотные данные указывают на снижение динамики".

Тем временем, поступающий поток корпоративных новостей подтверждает прогнозы рейтинговых агентств о значительном росте корпоративных дефолтов. Съезд Республиканской партии на этой неделе и виртуальный экономический симпозиум в Джексон-Хоул вряд ли дадут решающий импульс. "Мы ожидаем продолжения консолидации в краткосрочной перспективе, но по-прежнему считаем умеренный кредитный риск наиболее перспективной стратегией в текущих условиях", - заключает эксперт Julius Baer.