S&P500 продолжает развивать "бычий" тренд - "Фридом Финанс"

Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются, говорится в комментарии эксперта.

"Объемы торгов в последние дни растут, но остаются ниже средних. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI находится в зоне перекупленности, что может привести к фиксации позиций. Согласно недельным графикам, сохраняется риск формирования двойной вершины, если индекс не удержится выше 3390 пунктов. И все же реализация сценария сильной коррекции вниз, на текущий момент невысока", - пишет Степанян.