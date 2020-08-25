"Велес Капитал" рекомендует "держать" акции ГК "ПИК"

Аналитики "Велес Капитала" устанавливают целевую цену по акциям ГК "ПИК" на уровне 507,1 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии.

Отрасль строительства в значительной степени пострадала от эпидемии коронавируса в связи с падением доходов населения и приостановкой строительства в апреле 2020 г., отмечает аналитик Игорь Евсин. "Программа льготной ипотеки поддержит котировки девелоперских компаний, однако нам видится, что в случае ГК "ПИК" данный драйвер уже учтен в цене акций. Мы полагаем, что "ПИК" не откажется от выплаты дивидендов в 2020 г. и будет придерживаться стратегии по выплате дивидендов в размере 22,71 руб. на акцию, обеспечив дивидендную доходность в 4,6%. Для оценки справедливой стоимости акций "ПИК" мы использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 12,2%. Мы исходили из плана продаж менеджмента на фоне роста стоимости квартир в прогнозном периоде на уровне инфляции. Мы устанавливаем целевую цену на уровне 507,1 руб. с рекомендацией "держать", - пишет Евсин.