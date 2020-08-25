25 августа 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: небольшой рост
Старт торгов акциями во вторник, по мнению аналитиков, пройдет на положительной территории. Индекс Мосбиржи попробует преодолеть отметку 3050 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские рынки в понедельник прибавили более процента, и во вторник фьючерсы на американские индексы прибавляют почти полпроцента. Это говорит о том, что и российский рынок акций откроется примерно 0,5-процентным ростом".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть, по нашему мнению, индекс Мосбиржи постарается преодолеть отметку 3050 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,1-0,3%, в диапазоне 3030-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 пунктов. После открытия с умеренным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько позитивно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы получат поддержку от благоприятных зарубежных настроений, в связи с чем выйдут в умеренный плюс. Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают уровни 3050 и 1310 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2980-3060 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 августа 2020 года 09:49
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