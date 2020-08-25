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25 августа 2020 года 11:47

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подъема мировых площадок на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после тестирования верхней границы канала 3000-3050 пунктов вернулся к середине диапазона, при этом в лидерах роста остаются бумаги "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3033,82 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1282,81 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар стоит 74,53 рубля (-0,14 рубля), золото - $1941 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+2,4%, до 4938,6 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8% и +1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6% и +1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Акции "Яндекса" продолжают обновлять свои максимумы после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Также подешевели акции "Детского мира" (-1,3%) после выхода не очень оптимистичного отчета ритейлера за II квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 28,6% в годовом выражении, до 1,357 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" в апреле-июне выросла на 4,4%, до 3,514 млрд рублей. Тем временем, "Детский мир" (MOEX: DSKY) планирует увеличить долю онлайн-продаж до 45% от общей выручки в среднесрочной перспективе.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, позитивной новостью для рынков стало то, что США и Китай все же смогли провести переговоры по торговым вопросам, которые обе стороны назвали конструктивными. Фьючерсы на американские индексы продолжают указывать на рост и освоение новых рекордов.

Американские инвесторы также позитивно оценили новости о методах лечения COVID-19, хотя Всемирная организация здравоохранения все же предупредила о том, что метод лечения плазмой крови с антителами еще не доказан клинически. В компании AstraZeneca пока отрицают то, что ведутся переговоры об ускоренной регистрации вакцины, разработанной совместно с Университетом Оксфорда.

В Азии негативом стал зарегистрированный в Гонконге случай повторного заражения COVID-19 после излечения четыре месяца назад. В Китае масштабные стимулы по типу Европы и США не проводятся. В Мексиканском заливе остановлена работа 82% американских добывающих мощностей. Однако после этого свои операции стали сокращать перерабатывающие заводы на фоне одновременного приближения двух штормов "Марко" и "Лаура", отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы отреагировали покупками на информацию о том, что в США начато экспериментальное лечение плазмой больных коронавирусом в тяжелой форме. Новость выглядит не очень убедительной, как и сама методика, но рынки растут. Если во второй половине дня западные площадки сумеют сохранить восходящую динамику, то индекс МосБиржи попробует закрепиться выше несильного сопротивления 3060 пунктов, впереди будет более серьезная преграда - 3100 пунктов. Ее пройти без притока свежего капитала на рынок будет проблематично. При этом политические риски в отношении России нарастают: усугубляется обстановка в Белоруссии, западные СМИ с уверенностью говорят, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. На таком фоне вряд ли стоит ожидать притока западного капитала в рублевые активы.

Нефть Brent на всеобщем позитиве и с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе вернулась в свой привычный диапазон $44,5-45,5 за баррель, что подогревает нефтяные акции, однако поводов для включения бумаг сектора в среднесрочные портфели пока не видно. Продолжается консолидация золота, вслед за которым снимают техническую перекупленность бумаги золотодобытчиков. На инфляционных рисках у золота есть хорошие перспективы вновь уйти выше $2000 за унцию, но произойдет это чуть позже, когда выдохнется волна роста фондовых площадок в Штатах. Акции Сбербанка должны попытаться протестировать сопротивление в районе 242 руб., считает Антонов.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, новости о постепенном движении к выработке средств лечения коронавируса в разных странах, в первую очередь США, ослабляющего угрозу введения жестких карантинов, способствуют сохранению высокого аппетита к риску и, наряду с сообщениями о закрытии большей части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за штормовых предупреждений, приводят к укреплению цен на сырье.

США и КНР провели обсуждение хода выполнения торгового соглашения между странами. Обе стороны, как отмечается в заявлении торгового представительства США, отметили прогресс в ее выполнении и свою приверженность имеющимся договоренностям, обсудили "значительное увеличение" закупок Китаем американской продукции. В фокусе внимания рынков во вторник статистика по уверенности потребителей и первичному рынку жилья в США, которая и определит настроения в конце дня.

Для индекса МосБиржи целью выступает рубеж 3050 пунктов. Из значимых внутренних новостей инвесторы ожидают рассмотрения советом директоров "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) вопроса о промежуточных дивидендах, отмечает аналитик.

В США индексы в понедельник выросли на 0,6-1,4%, обновили максимумы индексы S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+0,6%) на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,5%), поскольку инвесторы надеются на взятие под контроль ситуации с пандемией коронавируса на фоне разработки методов лечения.

Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения", - говорится в заявлении ученых Университета Гонконга. Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Поддержку нефтяным ценам оказывает напряженная ситуация в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,21 за баррель (+0,2% и +1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $42,51 за баррель (-0,3% и +0,5% накануне).

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - "Марио" - стал более слабым, тогда как другой - "Лаура", вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+11,7%), акции ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,2% и -3,7% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,046 млрд рублей (из них 2,259 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 1,89 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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