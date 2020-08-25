Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, продолжив рост предыдущих двух сессий, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 1,9%, даже несмотря на то, что компания отрицает переговоры с правительством США.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут во вторник, инвесторы надеются на взятие под контроль ситуации с пандемией коронавируса на фоне разработки методов лечения. В то время как признаки постепенного замедления роста числа новых заражений коронавирусом в мире являются поводом для оптимизма, опасения по поводу второй и последующих волн остаются. Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,33%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi укрепляется на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Президент США Трамп заявил, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник утром, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $45,26 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,09% - до $42,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,595 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,542 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 августа вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,90 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (22-24 августа) 0,07%, поднявшись до 702,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,6%), "РЖД-001P-16R" (+0,4%) и "Автодор-002Р-05" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,5%), "Транснефть-001P-09" (-0,6%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Вита лайн" полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Компания с 5 по 19 августа принимала заявки инвесторов на приобретение данного выпуска облигаций. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых. Выпуск размещен в рамках программы компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-08 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 91,36% выпуска на 456,818 млн рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации размещались по закрытой подписке. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 1,05% годовых, купоны годовые. Также по бондам будет выплачиваться допдоход. Национальный расчетный депозитарий (НРД) 30 августа 2016 года зарегистрировал программу коммерческих облигаций банка серии 001РC объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-Лизинг") приняло решение продлить сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей до 18:00 МСК 26 августа. Ранее планировалось, что книга заявок будет открыта с 14:00 МСК 19 августа по 14:00 МСК 25 августа. Техразмещение запланировано на 27 августа. Бумаги будут размещаться по открытой подписке на срок около 9 лет. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 48-го, 66-го, 84-го и 102-го купонов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 2 сентября планирует провести сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-15 объемом 10 млрд рублей с офертой через четыре года. Ориентир ставки 1-го купона - премия 180-195 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 4,4% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 3,4% годовых.

ГК "ПИК" установила ставку 8-го купона бондов серии БО П01 на 13 млрд рублей на уровне 5,65% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 13 млрд рублей в марте 2017 года по ставке 13% годовых. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,40%. Ставка текущего купона - 7,4% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 28-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,4% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.