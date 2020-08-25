Рубль немного повышается к доллару и слегка снижается к евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков

Москва. 25 августа. Доллар дешевеет, евро, напротив, немного укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,51-74,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,56 руб./$1 (-11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88 руб./EUR1 (+3,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,48 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,91 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,7 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Поддержку игрокам оказывает позитив относительно торговой сделки между США и Китаем и подготовка инвесторов к пику налоговых платежей августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отмечают прогресс в реализации первой фалы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом они заявили по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства. "Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - говорится в сообщении.

Первая фаза торгового соглашения была подписана США и Китаем в январе текущего года. В соответствии с договоренностями, Китай значительно расширит закупки американской продукции.

В то же время, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

"Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами (...) Но мы только и делаем, что теряем деньги".

Инвесторы также отслеживают новости относительно перспективы скорого одобрения вакцины от коронавируса в США. Накануне газета Financial Times написала, что президент Трамп намерен обойти обычные регулятивные стандарты, чтобы форсировать одобрение в стране экспериментальной вакцины, разработанной AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских президентских выборов.

Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов.

В то же время, инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник повысилась на 0,31% - $45,27 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,09% - до $42,58 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.