Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, продолжив рост предыдущих двух сессий, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 1,9%, даже несмотря на то, что компания отрицает переговоры с правительством США.

"Любые позитивные новости в отношении вируса будут способствовать росту рынка", - отмечает главный стратег Principal Global Investors Сима Ша. Однако эксперт предупреждает, что к таким новостям следует относиться скептически, учитывая длительность процесса одобрения вакцины для широкого применения.

Инвесторы и экономисты также продолжают отслеживать данные о числе заражений COVID-19 в попытке определить, насколько устойчивым будет восстановление экономики, отмечает The Wall Street Journal.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на вечер понедельника превысило 23,5 млн человек, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило более 810 тыс., излечились более 15 млн заразившихся.

При этом участники рынка проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Инвесторы также ожидают ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Подъем на фондовом рынке в понедельник подтолкнул вверх некоторые из наиболее пострадавших секторов, включая акции авиакомпаний, круизных операторов и ритейлеров.

Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочила на 10,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 9,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 9,3%. Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 10,2%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 7,6%, Royal Caribbean Group - на 4,7%. Котировки акций Kohl's Corp. и Gap Inc. (SPB: GPS) выросли на 7,9% и 7,4% соответственно.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 1,2% благодаря повышению целевой цены акций компании аналитиками Morgan Stanley.

Акции Deere & Co. (SPB: DE) выросли на 3% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Bank of America после публикации финансового отчета компании в минувшую пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 378,13 пункта (1,35%) - до 28308,46 пункта, превысив отметку в 28000 пунктов впервые за последние шесть месяцев. Значение индекса остается всего на 4,2% ниже рекордного максимума закрытия, установленного 12 февраля.

Standard & Poor's 500 прибавил 34,12 пункта (1%) и достиг рекордных 3431,28 пункта, закрывшись вблизи нового сессионного рекорда.

Nasdaq Composite вырос на 67,92 пункта (0,60%) - до рекордных 11379,72 пункта. В ходе торгов индекс поднялся до исторического максимума на уровне 11462,05 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов во вторник, инвесторы надеются на взятие под контроль ситуации с пандемией коронавируса на фоне разработки методов лечения.

В то время как признаки постепенного замедления роста числа новых заражений коронавирусом в мире являются поводом для оптимизма, опасения по поводу второй и последующих волн остаются, пишет MarketWatch.

"Новость о том, что мужчина в Гонконге повторно заразился COVID-19, означает, что предположение рынка о том, что появление вакцины и возвращение к прежней жизни - это лишь вопрос времени, становится более сомнительным", - говорит региональный директор по исследованиям ING в АТР Роберт Карнелл.

Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения", - говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев

Инвесторы также ждут начала двухдневного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором в том числе ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 1,7%.

Лидерами роста являются акции ANA Holdings Inc., которые укрепляются на 7,4%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 2,8%, аналогичный подъем демонстрируют акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Цена акций производителя потребительской электроники Sony Corp. увеличивается на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

В то же время, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

В лидерах падения в Гонконге находятся акции AAC Technologies Holdings Inc., которые теряют в цене 7,7%. Бумаги Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. опускаются на 5,4%, Sino Biopharmaceutical Ltd. - на 4,8%.

Южнокорейский индекс Kospi укрепляется на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,4%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. дешевеют на 0,1%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - растут на 3,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,3%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшается на 0,7%, в то время как акции Rio Tinto прибавляют около 0,1%.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $45,15 за баррель, что на $0,02 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,43 (1%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%) - до $42,47 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,5%).

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

"Потенциальные потери производства нефти в Мексиканском заливе из-за урагана составляют лишь порядка 2% добычи в США, и, таким образом, этот фактор не является решающим для рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - В дальнейшем рынок будет реагировать на новости о появлении вакцин от коронавируса, а также сигналы восстановления спроса".