Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital

Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального стимулирования на уровне штатов и федерального правительства, говорится в комментарии ITI Capital. Публикация протоколов заседания ФРС ускорила бегство в защитные активы. Управляющие регулятора выразили обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики, признали необходимость дополнительных мер фискального стимулирования, а также ухудшили экономические прогнозы.

"Трамп ранее обошел Конгресс, распорядившись обеспечить выплаты безработным в размере $400 в неделю. Другая программа предусматривала выплату $600 в неделю, а также вычет из подоходного налога. При этом последнее слово по многим вопросам государственных расходов остается за Конгрессом, поэтому реализация этой меры вполне может затянуться из-за юридических формальностей. Без дополнительных федеральных выплат штатам в условиях нестабильной ситуации с уровнем заболеваемости растут риски скачков безработицы как по итогам недели, так и за месяц и в начале сентября. По нашему мнению, демократы будут медлить с принятием этих мер, чтобы усилить политическое давление на Трампа в преддверии важнейших выборов. Такой подход повысит беспокойство по поводу стоимости циклических акций, в частности, транспортного сектора, финансов и нефтегазового сектора, а также некоторых производителей потребительских товаров и товаров длительного пользования", - пишут эксперты компании.

Аналитики отмечают, что по итогам августа ожидается сокращение розничных продаж и потребительских расходов в США, но в ближайшие месяцы ожидается значительный рост товарных запасов и объемов торговли. Производители, особенно автомобилей и сырья, станут главными бенефициарами этой динамики, которая уже стала заметна в июле, хотя есть риски замедления темпов роста и возможность прихода второй волны пандемии.

Вышедшие на прошлой неделе данные PMI от Markit по Европе и США подтверждают рост экономики в июле, но рост PMI замедлился по сравнению с маем и июнем примерно вдвое, а индикатор впервые с января преодолел 50 п. Августовское значение PMI Европы от Markit указало на замедление роста впервые после майского восстановления, в то время как в США восстановление продолжается, показатель достиг максимума с февраля 2019 г.

Объем строительства новых домов в США в июле вырос на рекордные 23%, а число разрешений на строительство - на 19% г/г, при этом количество заявок на пособие по безработице в США превзошло 1 млн за неделю по 14 августа. Рост индекса опережающих индикаторов США продолжает замедляться - показатель прибавил 1,4% по сравнению с ростом на 2% ранее.

Спорадический спрос на рисковые активы сохраняется, чему способствует удорожание акций интернет-компаний S&P 500 и Nasdaq, цены на которые за неделю выросли на 4% благодаря ралли компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix Google), в основном Apple (+9%). Бумаги производителей второстепенных товаров и услуг подорожали на 3,3%. В страновом разрезе в лидеры роста вышла Турция (+2,7%), несмотря на негативные прогнозы Fitch в связи со снижением золотовалютных резервов страны, которые упали на $33 млрд с начала пандемии.

Никель, пшеница и алюминий за неделю подорожали на 1,5%. S&P 500 прибавил 0,7% из-за роста в IT-секторе. Циклические бумаги находились под давлением, Dow Jones закрылся без изменений, а Russel 2000 опустился на 1,7%. Снижение было обусловлено главным образом продажами акций нефтесервисных компаний (-10%), финансовых компаний S&P 500 (-3,4%) и компаний малой капитализации S&P 600. РТС и фондовый индекс Бразилии опустились на 2%. Сталелитейные компании также оказались под давлением. Инвесторы продавали бумаги нефтегазовых компаний, несмотря на то, что Brent по-прежнему стоил около $45/барр., что отражает общий переток средств из value stocks в growth stocks.

Является ли ситуация на IT- и коммуникационном секторе США пузырем? Исходя из технических показателей, это, безусловно, так, считают в ITI Capital. "На пять крупнейших IT-компаний приходится 22% рынка, что является рекордным показателем по сравнению с 18% во время пузыря доткомов, в то время как на все IT и телекоммуникационные компании, в частности, Google и ему подобные, приходится менее 40% рынка по сравнению с 37% в 2000-х гг. Таким образом, отношение капитализации рынка США к ВВП превышает 200%, что более чем в два раза выше среднего значения для развитых стран. Япония ближе к США чем другие страны по этому показателю (150%), в то время как в Европе он составляет менее 70%. С точки зрения оценки, текущий показатель P/E для акций IT-компаний составляет менее 35x, что в два раза больше, чем для общего рынка, или 495 акций S&P 500", - указывают специалисты.

Growth stocks выросли более чем на 30% с начала года по сравнению с мартовским минимумом из-за пандемии, мер стимулирования на триллионы долларов, низкой или отрицательной доходности, замедления восстановления экономики, низкой инфляции и неопределенности с дополнительными мерами стимулирования. Value stocks подешевели на 10% с начала года и выросли на 32% с мартовского минимума. В настоящее время на growth stocks приходятся 60%, доля value stocks сократилась до 40% и находится на 30-40% ниже уровня до начала пандемии.

"Высокие цены на акции и низкая доходность облигаций обычно несовместимы, но возможны, когда низкие ставки отражают значительное смягчение денежно-кредитной политики, слабую инфляцию и ожидания восстановления финансовых результатов компаний.

Таким образом, американский фондовый рынок будет продолжать опережать европейский, доля IT-сектора на котором составляет 8%, несмотря на то, что в Европе лучше справляются с коронавирусом", - пишут аналитики ITI Capital.

На акции IT-сектора и медицинского сектора, производителей товаров длительного пользования, в частности, Lowe's, Home Depot и Target, а также провайдеров услуги связи приходится менее 70% портфеля хедж-фондов. На 10 лучших акций хедж-фондов приходятся бумаги IT-сектора, медицинского сектора, производителей потребительских товаров длительного пользования, которые сообщили о росте финансовых результатов во втором квартале, хорошем денежном потоке и рекордной прибыли. Спрос на IT обусловлен пандемией, от которой выигрывают бенефициары "режима самоизоляции" и онлайн-торговля, в то время как спрос на потребительские товары длительного пользования объясняется высоким спросом на жилье и автомобили, отмечают эксперты.

"В числе ключевых рисков этой недели и до конца месяца - отчет по розничным продажам в США, за которым последуют данные о бюджетном дефиците в США, а также противостояние между США и Китаем. По нашему мнению, рынки могут справиться с этими рисками, учитывая мощную динамику экономики этим летом, меры властей США в отношении Китая, а также консенсус по антикризисным мерам на $1 трлн между республиканцами и демократами", - указывают в ITI Capital.