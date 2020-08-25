Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Минфин, помимо традиционных защитных активов в виде флоатера или линкера, может попробовать в среду доразместить выпуск с постоянным купоном короткой или средней дюрации, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин во вторник должен должен объявить параметры предстоящего аукциона по доразмещению ОФЗ. Напомним, что в предыдущие две недели первичного предложения не было. Мы думаем, что отложенный спрос способен послужить неким фактором поддержки и финансовое ведомство, помимо традиционных защитных активов в виде флоатера или линкера, может попробовать доразместить выпуск с постоянным купоном короткой или средней дюрации. Например, могут быть предложены трехлетние ОФЗ 25084 или пятилетние ОФЗ 26234", - отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина.