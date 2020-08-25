Рынок акций РФ начнет торги вторника с роста - "Алор Брокер"

Американские рынки в понедельник прибавили более процента, и во вторник фьючерсы на американские индексы прибавляют почти полпроцента. Это говорит о том, что и российский рынок акций откроется примерно 0,5-процентным ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Если во второй половине дня западные площадки сумеют сохранить восходящую динамику, то индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше несильного сопротивления 3060 пунктов. Но впереди будет более серьезная преграда - 3100 пунктов. Ее пройти без притока свежего капитала на рынок будет проблематично. При этом политические риски в отношении России нарастают: усугубляется обстановка в Белоруссии, западные СМИ с уверенностью говорят, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. На таком фоне мы вряд ли увидим приток западного капитала в рублевые активы", - пишет главный аналитик Алексей Антонов.