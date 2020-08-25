Индекс Мосбиржи во вторник откроется умеренным повышением - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи во вторник откроется с умеренным повышением порядка 0,1-0,3%, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,1-0,3%, в диапазоне 3030-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 пунктов. После открытия с умеренным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько позитивно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Привычным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов вторника останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать одновременная публикация в США июльской статистики по продажам новых домов и августовского значения индекса потребительского доверия от CB (17:00 мск).