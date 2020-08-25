Рубль может оказаться под давлением на фоне снижения валютной ликвидности в банковской системе - "Открытие Брокер"

Рубль во вторник может оказаться под давлением на фоне снижения валютной ликвидности в банковской системе, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рост "аппетитов" к риску наблюдался в понедельник на валютном рынке. По сути, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, слабели исключительно валюты фондирования с отрицательными реальными ставками. Слабеющий доллар оказался чуть сильнее иены, британского фунта и канадского доллара. Рубль смог немного укрепиться, хотя на него оказывает негативное влияние турецкая лира. Международные резервы Турции заметно истощились, что привело к ухудшению прогноза по кредитному рейтингу страны, а турецкая лира обновляет исторические минимумы.

Вплоть до пятницы рубль будут поддерживать налоговые платежи. Кроме того, рынок ОФЗ периодически начал демонстрировать возвращение интереса инвесторов, указывает Кочетков.