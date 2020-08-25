Рубль вновь сможет вернуться под уровень 74,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Глобальные рынки во вторник утром остаются в "зеленой зоне" после сообщения о состоявшихся переговорах США и Китая по торговому соглашению, по итогам которых обе стороны отметили прогресс в выполнении сделки. Это позволит рублю вновь вернуться под уровень 74,5 руб./$1, где он в понедельник так и не смог закрепиться, говорится в комментарии Промсвязьбанк. "В целом динамика рубля выглядит сдержанной на фоне сохраняющихся геополитических рисках, что пока не позволяет с уверенностью говорить о сломе локального тренда на ослабление национальной валюты, сформировавшегося во второй половине июня", - отмечает специалист банка Дмитрий Грицкевич.