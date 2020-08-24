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24 августа 2020 года 19:30

Рубль вечером несколько сократил темпы роста, но продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря позитивному внешнему фону

Москва. 24 августа. Доллар и евро отошли от минимальных значений, но все же продолжают дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и подготовке компаний-экспортеров к пику налогового периода августа.

Курс доллара США составил 74,51 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,92 руб./EUR1, подешевев на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,36 копейки - до 80,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро, хотя и несколько сократил темпы роста, на вечерних торгах благодаря позитивному внешнему фону и увеличению спроса на риск на фоне позитивных новостей относительно возможного лечения заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Поддержку рублю также оказывает укрепление нефти и спрос на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК понедельника достигло 23 млн 420 тыс. 418 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 808 тыс. 676 человек, излечились более 15 млн заразившихся.

При этом рынки проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, последняя торговая неделя уходящего лета началась с роста курса рубля относительно доллара США и евро, причем основное движение пришлось на первые минуты работы биржи. "Во второй половине дня рост российской валюты замедлился, несмотря на позитивную динамику нефтяных контрактов, что говорит о том, что на рубль продолжают оказывать давление политические факторы. Стоимость барреля марки Brent вновь приблизилась к отметке $45. На наш взгляд, на текущей неделе мы можем увидеть коррекционное снижение пары "доллар-рубль" до 74 руб./$1. Этому могут способствовать как рост цен на нефть, так и снижение политических рисков", - подчеркивает Союнов.

"Рубль демонстрирует укрепление в начале недели как против доллара, так и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Ставки MosPrime остались на уровнях 4,37% на день, 4,41% на неделю и 4,50% на месяц. На текущей неделе поддержку рублю оказывает налоговый период. Также можно рассчитывать на возобновление размещений ОФЗ, так как ряд рыночных страхов, связанных с политическим кризисом в Белоруссии, не реализовался. Одновременно с рублем укрепляют свои позиции австралийский, новозеландский и канадский доллары, т.е. валюты с сырьевой природой. В случае дальнейшего сохранения позитивного настроя рынков можно ожидать рубль под отметкой 74,0 за доллар и 87,0 за евро", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Котировки нефти растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США, а также продолжают оценивать сигналы нового роста заболеваемости COVID-19.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 1,24% - до $44,9 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,2%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,59%, до $42,59 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1%, тогда как WTI выросла на 0,1%.

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщает агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц - до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

ЦБ РФ с 17 по 20 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день. Неделей ранее общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 августа на 31,85 копейки, до 74,4184 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,87 копейки, до 87,903 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 2,63 копейки по отношению к пятнице и составил 74,3296 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,03 копейки и составил 74,5075 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 237,075 млн, из которых $640,258 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 596,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 12 копеек, до 87,8547 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 0,95 копейки и составил 87,9275 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR362,271 млн, из которых EUR181,347 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR180,924 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,37% и 4,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на предыдущих отметках - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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