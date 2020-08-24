Цены евробондов РФ в понедельник консолидировались после падения на прошлой неделе

Москва. 24 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник консолидировались на достигнутых уровнях после падения на прошлой неделе, произошедшего из-за возросших геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 21 августа и составила 115,32% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день чуть менее чем на 1 базисный пункт, составив 102,27% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта, составив 162 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,96% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,17% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 25 базисных пунктов, поднявшись до 138,94% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,13% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 115,44% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта, до 1,905% годовых), с погашением в 2023 году - на 3,5 базисного пункта, до 111,06% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 1,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 29 базисных пунктов, подорожав до 138,58% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,12% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 28 базисных пунктов - до 113,25% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта, до 2,15% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдалась определенная консолидация цен на достигнутых уровнях после заметного падения на прошлой неделе. Давление на котировки отечественных евробондов в последние дни оказывали, прежде всего, политические факторы - это и опасения, связанные с возможными новыми антироссийскими санкциями из-за обвинений со стороны Европы и США во вмешательстве во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии, и неопределенность в связи с госпитализацией Алексея Навального, одного из российских оппозиционеров. Но поскольку рыночные опасения за выходные не оправдались, то в понедельник активность продавцов снизилась, и рынок в целом перешел в стадию консолидации. Определенную поддержку долговым бумагам всех emerging markets, в том числе и России, оказало также некоторое снижение базовых ставок, в частности доходностей US Treasuries, произошедшее в конце прошлой недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.