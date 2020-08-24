Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром в надеждах на вакцину, лидировали РусАл и М.Видео на новостях

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками на ожиданиях вакцины от коронавируса COVID-19, что ускорит восстановление мировой экономики; индекс Мосбиржи поднялся в середину коридора 3000-3050 пунктов во главе с обновившими максимум с начала марта акциями "РусАла" на новостях об их включении в индекс FTSE All-World.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3029,42 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1281,52 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 74,46 рубля (-0,34 рубля), золото стоит $1939,3 за тройскую унцию (-0,4%).

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи министров промышленности стран БРИКС, проходившей в режиме видеоконференции, заявил, что падение российской экономики в 2020 году не превысит 5%.

"За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы рассчитываем сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в следующем году вернуться в режим роста", - сказал министр. Мантуров также отметил, что в России был сформирован общенациональный план восстановления экономики с объемом государственного финансирования около $77 млрд.

Подорожали в понедельник рублевые акции "РусАла" (+3,5%, до 32,08 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%).

Индексный провайдер FTSE добавил акции "РусАла" в FTSE All-World (Hong Kong) index в связи с окончанием установленного FTSE двенадцатимесячного периода ожидания после снятия санкций, исключил акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) из All-World index и All-Cap index в рамках полугодового пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, включение акций "РусАла" в All-World (Hong Kong) index приведет к пассивному притоку в эти бумаги около $16 млн, а пассивный отток из акций "Русснефти" в результате их исключения будет равняться порядка $8 млн. Кроме того, как отмечается в обзоре, включение Petropavlovsk (MOEX: POGR) в субиндекс компаний малой капитализации индекса FTSE UK приведет к пассивному притоку средств в бумагу на уровне $33 млн.

Просели акции "Мосбиржи" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "префы" "Мечела" (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, начало недели на российском рынке акций прошло в позитивном ключе. Азиатские площадки отторговали первый день недели в "плюсе" без значимой статистики. Все свежие новости касаются продвижения препаратов и вакцин против COVID-19, что ограничивает во времени экономический эффект коронавируса. В лидерах дня выступили акции "РусАла" на новостях о включении в индекс FTSE All-World, что может означать дополнительный интерес со стороны глобальных фондов. "М.Видео" (MOEX: MVID) отчиталась о росте выручки в I полугодии на 7,8% во многом благодаря почти двукратному росту продаж через интернет.

Рубль укрепился на фоне налогового периода. Также можно рассчитывать на возобновление размещений ОФЗ, так как ряд рыночных страхов, связанных с политическим кризисом в Белоруссии, не реализовался. В Мексиканском заливе остановлена добыча почти 1 млн баррелей суточного производства из-за неблагоприятных погодных условий. Однако они также могут привести к сокращению нефтепереработки на прибрежных НПЗ. Рост котировок сдерживался данными, что на прошлой неделе число активных нефтяных буровых установок в США выросло сразу на 11 штук (до 183 единиц).

Американский рынок также получил свою долю плазмы с антителами против COVID-19. Новости об одобрении данного метода лечения приближают время, когда проблема коронавируса станет исключительно медицинским вопросом, а не фактором экономики. Российский рынок в понедельник следовал в фарватере внешнего оптимизма, также рассчитывая на улучшение ожиданий по глобальной экономике, отмечает Кочетков.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, оптимистичным настроениям на рынках способствует замедление роста заболеваемости коронавирусом в мире. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения инфицированных, хотя данный метод пока не получил надежных доказательств эффективности.

По данным Financial Times, администрация президента США рассматривает возможность внедрения в стране до ноября британской экспериментальной вакцины. На фоне сильных данных по американской экономике, опубликованных на прошлой неделе, эти новости поддерживают ожидания быстрого восстановления глобальной экономики после решения проблемы пандемии.

Также высокому спросу на рисковые активы способствует информация о том, что власти Франции и Италии исключили повторное введение карантина, несмотря на рост количества заразившихся коронавирусом в Европе. Повышению нефтяных цен способствуют угроза ураганов в Мексиканском заливе, а также возобновившееся снижение доллара, считает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рекорды индексов в США были подогреты предварительной статистикой Markit за август по индексам деловой активности PMI, превысившей ожидания (индекс в промсекторе США составил 53,6 пункта, в секторе услуг - 54,8 пункта). Оптимизма добавили и заявления американских и китайских чиновников о проведении в ближайшее время переговоров по торговой сделке, которые были перенесены на неопределенный срок неделей ранее. Американская сторона также позитивно высказалась об успехах Китая в выполнении соглашения.

Ключевым макрособытием конца августа станет симпозиум в Джексон-Хоуле, в ходе которого выступят представители ведущих ЦБ мира. Наибольший интерес вызовет речь главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого будут ожидать наиболее актуальной оценки состояния экономики США и мира со стороны регулятора, а также намеки на дальнейшие изменения в денежно-кредитной политике в новых условиях.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в пятницу на рынке преобладали распродажи рублевых активов из-за опасений, что за выходные ухудшится ситуация в Белоруссии. Но этого не произошло, хотя нельзя говорить и о стабилизации положения. В понедельник рынок акций возобновил рост вслед за внешними площадками и нефтью.

Наибольший интерес вызывают акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, до 231,06 рубля), которые в последние дни выглядели намного хуже рынка. Однако в пятницу наблюдательный совет банка рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли. В итоге в эти перепроданные бумаги вернулись покупатели, желающие получить высокую дивидендную доходность, что будет поддерживать рост акций в ближайшие дни.

Однако увлекаться покупками ни Сбербанка, ни других бумаг, за исключением защитных, не стоит - события в Белоруссии продолжат оказывать негативное давление на рублевые активы. Золото не торопится вновь уйти выше $2000 за унцию, поэтому акции золотодобытчиков продолжат снимать среднесрочную перекупленность. Однако как защитный инструмент их можно включать в портфели на просадках.

Нефть Brent в конце прошлой недели протестировала нижнюю границу бокового канала $44,4-45,5 за баррель, но закрепиться ниже не удалось. В понедельник Brent вернулась в привычный диапазон, хотя с большой вероятностью можно ожидать, что попытки снижения будут продолжены, считает Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, к позитивным новостям для рынка акций РФ можно отнести планы российских властей возобновить авиасообщение еще с семью странами, среди которых Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). По данным СМИ, такое решение ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили, и теперь его ожидают по итогам заседания оперативного штаба 25 августа.

Ураганы в Мексиканском заливе поддерживают нефтяные котировки, однако угроза второй волны коронавируса вселяет опасения за спрос на сырье. В воскресенье власти четырех округов штата Луизиана объявили эвакуацию из-за приближающихся шторма Лаура и урагана Марко. В понедельник Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) сообщил, что ураган Марко, продвигающийся по Мексиканскому заливу, ослабел до тропического шторма. Двойные проблемы в Атлантике могут привести к серьезным сбоям в нефтяных операциях в Мексиканском заливе. Однако неуверенность в отношении вируса продолжает оказывать давление на перспективы спроса на нефть, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "РусАла" в понедельник на новостях от FTSE обновили многомесячные максимумы и в целом выглядят достаточно уверенно, если не считать краткосрочной технической перекупленности. Бумаги в августе выросли на повышенных объемах, что указывает на интерес инвесторов. Тем не менее, наращивание "длинных" позиций до закрепления акций выше уровня 32,5 руб. представляется рискованным ввиду вероятности коррекции к 30,3-31,1 руб. Среднесрочные "лонги" по акциям остаются актуальными до падения цены ниже 28 руб., считает аналитик.

На нефтяном рынке краткосрочную поддержку ценам оказывают тропические штормы в Мексиканском заливе, которые на этой неделе, вероятно, достигнут побережья США и уже привели к масштабной приостановке морской добычи. Также инвесторы с оптимизмом восприняли новости о намерении Трампа ускорить применение в США экспериментальной британской вакцины против коронавируса. В США, помимо прочего, в экстренных случаях может быть применено лечение коронавирусных больных путем использования плазмы крови уже перенесших заболевание.

Для индексов МосБиржи и РТС основными поддержками выступают уровни 2990 и 1250 пунктов соответственно, которые являются определяющими для краткосрочного тренда. У игроков на повышение все еще есть шанс получить дополнительную прибыль при сохранении высокого мирового аппетита к риску, считает Кожухова.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,7-2,4%) и продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 прибавил 0,7% и превысил 3420 пунктов - новый максимум), несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу второй волны коронавируса и восстановления мировой экономики.

Настроения инвесторов в том числе поддерживают сообщения о том, что акции 18 китайских компаний подскочили на дебютных торгах на бирже ChiNext. Между тем инвесторы, похоже, проигнорировали новости о том, что ряд крупнейших в КНР банков могут отчитаться о первом с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов падении прибыли за первую половину года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Трамп также повторил свое заявление, сделанное ранее, что "если Байден (Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии - ИФ) будет избран, Китай будет владеть нашей страной".

На нефтяном рынке цены растут в ожидании начала сезона ураганов в США, трейдеры также продолжают оценивать сигналы нового роста заболеваемости COVID-19 в Азии и Европе; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,91 за баррель (+1,3% и -1,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $42,6 за баррель (+0,6% и -1,1% в пятницу).

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщает агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц - до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом: правительства по всему миру пытаются найти баланс между мерами по сдерживанию распространения COVID-19 и желанием восстановить экономическую активность. В то время как в США ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалось, появляются данные о скачке заболеваемости в ряде стран Европы и Азии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+23,5% и +6,9% "префы"), "М.Видео" (+6,9%), Банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,8%), En+ (MOEX: ENPL) (+4,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2020 года увеличила EBITDA на 20,3% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года, до 13,354 млрд рублей (по МСБУ 17). Чистая прибыль увеличилась на 39,8%, до 4,06 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль (скорректированная на убыток в ассоциированных и совместных предприятиях) - на 44,2%, до 5,327 млрд рублей.

Президент, председатель правления "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован на телефонной конференции в понедельник сообщил, что совет директоров группы планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах. Обновленная дивидендная политика ритейлера, по его словам, может быть утверждена к концу 2020 года.

Кроме того, по словам Тынкована, группа "М.Видео-Эльдорадо" заинтересована в повышении ликвидности и готова к проведению SPO, когда рынок предоставит такую возможность

Подешевели бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,09 млрд рублей (из них 9,822 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,073 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").