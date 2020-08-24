Цены на нефть до конца года будут находиться в районе 50 долл./барр. - УК "Альфа-Капитал"

Восстановление спроса на нефть замедлится, на этом фоне сложно ожидать от нефти серьезного ралли - до конца года нефть будет находиться в районе USD 50 за баррель, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина.

"Цены на нефть продолжают колебаться в узком диапазоне, даже локальна коррекция в пятницу была "выкуплена" уже в этот понедельник, - комментирует Брагин. - Цена ближайшего фьючерса на нефть Brent по-прежнему держится около USD 45 за баррель.

На стороне предложения нефти ситуация смешанная. С одной стороны, соглашение ОПЕК+ в целом выполняется, хотя далеко не все страны выполняют его на 100%. С другой стороны, за пределами ОПЕК+ все больше признаков того, что добыча будет расти. Например, буровая активность в США подает признаки оживления, число активных буровых установок перестало снижаться и даже выросло до 183 (максимум последних 4 недель). Схожие данные по Канаде указывают на то, что там оживление в этой сфере началось несколько недель назад. Также есть сообщения о том, что норвежские компании наращивают инвестиции".

При этом у эксперта УК есть ощущение, что период быстрого восстановления деловой активности, последовавшая за отменой жестких ограничительных мер, заканчивается. Дальнейшее восстановление экономик, пострадавших от COVID-19 будет идти намного медленнее. Вместе с этим должно замедлится и восстановление спроса на нефть. На этом фоне сложно ожидать от нефти серьезного ралли, по оценкам аналитиков УК "Альфа-Капитал", до конца года она будет находиться в районе USD 50 за баррель.

"Впрочем, динамика, некоторых других показателей, например, цен промышленных металлов, может указывать на то, что текущие данные могут недооценивать скорость восстановления промышленного спроса. Индекс промышленных металлов LME на прошлой неделе обновил годовой максимум, уверенно превысив отметку 3000 пунктов. Последний раз на этих уровнях он был в 1 кв. 2019 года. Это может косвенно свидетельствовать о хороших показателях восстановления промышленности и, соответственно, спросе на сырье", - указывает Брагин.