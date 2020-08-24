Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро благодаря налоговому периоду, нефти и мировым рынкам

Москва. 24 августа. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа, росту цен на нефть и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 74,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,01 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,84 копейки - до 80,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 августа на 31,85 копейки, до 74,4184 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,87 копейки, до 87,903 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дорожать к доллару и евро на дневных торгах благодаря растущей нефти и спросу на ликвидность перед пиком налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю также оказывает рост мировых рынков на фоне позитивных новостей относительно возможного лечения заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК понедельника достигло 23 млн 420 тыс. 418 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 808 тыс. 676 человек, излечились более 15 млн заразившихся.

При этом рынки проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

"Спрос на рисковые активы ЕМ, включая рубль, поддерживается повышательной динамикой на внешних рынках. Вместе с тем, с технической точки зрения пара "доллар-рубль" на прошлой неделе преодолела важный уровень 74,5 руб./$1, который открывает перспективы роста американской валюты до 76 рублей, в результате чего сегодня для рубля будет крайне важно, воспользовавшись оптимизмом на рынках, закрепиться ниже 74,5 руб./$1. В целом, для глобальных рынков на текущей неделе в центре внимания будет выступление главы ФРС в четверг на ежегодном симпозиуме. Среди локальных факторов для рубля геополитика по-прежнему будет играть решающую роль", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

"...Налоговый период и наращивание предложения валюты со стороны экспортеров позволят рублю отыграть часть потерь на текущей неделе и потенциально вернуться в интервал 73,5-74 против доллара и 86,7-87,3 против евро. Однако, уже в начале сентября торги вернутся к привычному режиму реагирования на внешний "негатив" и политические новости", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Котировки нефти растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США, а также продолжают оценивать сигналы нового роста заболеваемости COVID-19.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник повысилась на 1,06% - до $44,82 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,2%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,99%, до $42,76 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1%, тогда как WTI выросла на 0,1%.

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщает агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц - до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

ЦБ РФ с 17 по 20 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день. Неделей ранее общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,37% и 4,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на предыдущих отметках - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.