Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-75,5 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-75,5, а по паре EUR/RUB - на уровне 87-89, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Определенную поддержку российской валюте в данный момент оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на вторник, 25 августа, - указывает Тимошенко. - Помимо общего снижения аппетита мировых инвесторов к валютам ЕМ-стран с развивающимися рынками, включая российский рубль, давление на национальную валюту стали оказывать также и актуальные на сегодняшний день геополитические факторы. Риски, связанные с текущим ходом развития событий в соседней Белоруссии, несмотря на то, что в настоящее время и оцениваются рынком как незначительные, тем не менее все же привносят сегодня в курс российского рубля повышенную волатильность. В ближайшие дни доллар, по мнению аналитиков банка "Русский Стандарт", будет колебаться в торговом диапазоне USD/RUB - 73,5-75,5. Что касается евро, то его мы ожидаем в следующем диапазоне: EUR/RUB - 87-89".