.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-75,5 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"
.
24 августа 2020 года 15:40
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-75,5 руб./долл. - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,5-75,5, а по паре EUR/RUB - на уровне 87-89, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Определенную поддержку российской валюте в данный момент оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на вторник, 25 августа, - указывает Тимошенко. - Помимо общего снижения аппетита мировых инвесторов к валютам ЕМ-стран с развивающимися рынками, включая российский рубль, давление на национальную валюту стали оказывать также и актуальные на сегодняшний день геополитические факторы. Риски, связанные с текущим ходом развития событий в соседней Белоруссии, несмотря на то, что в настоящее время и оцениваются рынком как незначительные, тем не менее все же привносят сегодня в курс российского рубля повышенную волатильность. В ближайшие дни доллар, по мнению аналитиков банка "Русский Стандарт", будет колебаться в торговом диапазоне USD/RUB - 73,5-75,5. Что касается евро, то его мы ожидаем в следующем диапазоне: EUR/RUB - 87-89".
.
25 августа 2020 года 14:24
Рубль укрепится до 73,5 за доллар в ближайшее время на фоне уплаты ключевых налогов, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Валютная пара USD/RUB на прошлой неделе выросла на 2,65% – до 74,8 руб., тем самым цена дошла до нашей цели. Мы считаем, что одна из основных причин ослабления рубля... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:53
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:35
Аналитики "Велес Капитала" устанавливают целевую цену по акциям ГК "ПИК" на уровне 507,1 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии. Отрасль строительства в значительной степени пострадала от эпидемии коронавируса в связи с падением доходов населения и приостановкой строительства в... читать дальше
.25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов... читать дальше
.25 августа 2020 года 12:47
Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital
Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального... читать дальше
.25 августа 2020 года 12:14
Минфин, помимо традиционных защитных активов в виде флоатера или линкера, может попробовать в среду доразместить выпуск с постоянным купоном короткой или средней дюрации, говорится в обзоре Уралсиба. "Минфин во вторник должен должен объявить параметры предстоящего аукциона по доразмещению ОФЗ.... читать дальше
.25 августа 2020 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подъема мировых площадок на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после тестирования верхней границы канала 3000-3050 пунктов вернулся к середине диапазона, при этом в лидерах роста остаются бумаги "Яндекса". читать дальше
.25 августа 2020 года 11:39
Ближайшие перспективы российской валюты будут во многом определяться дальнейшим изменением профиля геополитических рисков и внешними новостями, краткосрочно не исключается сохранение курса в диапазоне 74-75 руб./$1, сообщается в комментарии РФПИ. Сохранение позитивного отношения к риску на... читать дальше
.25 августа 2020 года 11:17
Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю - Росбанк
Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю, сообщается в комментарии Росбанка. Несмотря на сохранение минимальной активности в сегменте госбумаг в начале недели, а также удержание рубля в коррекционном режиме, доходности ОФЗ со сроком... читать дальше
.25 августа 2020 года 10:46
Текущая коррекция на рынке ОФЗ выглядит как интересная возможность для увеличения позиций в коротких бумагах, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошлой неделе мы подтвердили обозначенную еще в начале года стратегию – позиционироваться в сравнительно коротких ОФЗ (3 года или до 5 лет для... читать дальше
.25 августа 2020 года 10:27
налитики Промсвязьбанка считают, что ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть индекс Мосбиржи во вторник постарается преодолеть отметку 3050 пунктов. Нефтегазовый и потребительский сектора, по мнению специалиста банка Евгения Локтюхова, смогут остаться "лучше... читать дальше
.25 августа 2020 года 10:25
Рубль немного повышается к доллару и слегка снижается к евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков
Москва. 25 августа. Доллар дешевеет, евро, напротив, немного укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков. читать дальше
.25 августа 2020 года 10:12
Благодаря сохраняющемуся оптимизму в отношении ЕМ на глобальных рынках восстановление цен российских облигаций может продолжиться, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Спрос на риск поддерживают новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Ключевым фактором неопределенности для... читать дальше
.25 августа 2020 года 09:57
Аналитики компании "Атон" прогнозируют позитивное начало фондовой сессии вторника в России - подъем составит примерно 0,5%, говорится в обзоре. читать дальше
.25 августа 2020 года 09:49
Американские рынки в понедельник прибавили более процента, и во вторник фьючерсы на американские индексы прибавляют почти полпроцента. Это говорит о том, что и российский рынок акций откроется примерно 0,5-процентным ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Если во второй половине дня... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.