Sova Capital повысила рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать" и оценку на 8%

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с $19,2 до $20,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для них была повышена аналитиками с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $21,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,88 за штуку.