"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Facebook

"ФИНАМ" по-прежнему считает акции Facebook привлекательными для вложений на ближайший год и сохраняет для них рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку и превзошли указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере 26,2% за период с нашего последнего обновления рекомендации (в начале мая), то есть за неполные 3 месяца.Опубликованная компанией отчетность за второй квартал уверенным образом опередила ожидания, несмотря на то что Facebook воздерживалась от прогнозов на второй квартал и констатировала значительное сокращение спроса на рекламу в связи с пандемией коронавируса", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Facebook - разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Рыночная капитализация Facebook составляет $749,2 млрд. Среди продуктов компании - одноименная социальная сеть Facebook, самая популярная в мире, имеющая свыше 2,7 млрд ежемесячных активных пользователей. Компании принадлежат такие общеизвестные и популярные в глобальном масштабе сервисы, как Instagram и WhatsApp. Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, а также показателей посещаемости соцсетей.