Доллар имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар в ближайшие дни - МКБ

Доллар имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар в ближайшие дни, если рынок не найдёт серьёзных причин для оптимизма по отношению к российской валюте, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"Мы наблюдали на протяжении всей прошлой недели тенденцию роста курса доллара к рублю. В пятницу, 21 августа, он сделал решительное движение наверх к 74,79 руб. за доллар из августовской консолидации, - указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. - Сразу несколько факторов способствовали этому. Во-первых, продолжили корректироваться ОФЗ, нерезиденты закрывают прибыльные позиции в сильно подорожавших за последний год бумагах и выходят в валюту, оказывая давление на рубль. Во-вторых, котировки нефти резко развернулись вниз (на сомнениях трейдеров в том, что запасы сокращаются должными темпами). Ее стоимость снизилась и консолидируется в связи с полной безыдейностью".

Негативный фон для валют развивающихся стран, по мнению эксперта, создает напряженная ситуация с турецкой лирой. Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга Турции на "негативный" из-за сокращения валютных резервов в результате валютных интервенций местного ЦБ и снижения реальных процентных ставок. Сам рейтинг остался на прежнем уровне "ВВ-". В. Журба полагает, что сейчас стоит держаться подальше от госбумаг Турции, но корпоративным турецким бумагам (кроме группы банков, аффилированных с государством), скорее всего, пока ничего не грозит.

"Дополнительное давление может оказывать политический кризис в Беларуси, поскольку международные инвесторы опасаются, что при определённых сценариях Россия может оказаться втянута во внутренний конфликт в этой стране с возможными неблагоприятными внешнеполитическими последствиями (например, дополнительные санкции). Как итог, до 76 руб. за долл. - "рукой подать", что может быть реализовано в ближайшие дни, если рынок не найдёт серьёзных причин для оптимизма по отношению к российской валюте. К сожалению, события вокруг внутриполитического конфликта в Беларуси не дают повода для полного спокойствия", - резюмирует эксперт банка.