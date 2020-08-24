Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка за 2019 г. может составить 8%, по привилегированным - 8,6% - Промсвязьбанк

Наблюдательный совет Сбербанка в пятницу подтвердил рекомендации по выплате дивидендов за 2019 г. в прогнозируемом ранее объеме в 18,7 руб./акция. Дивидендная доходность по обыкновенным бумагам Сбербанка может составить 8%, по привилегированным — 8,6%, что станет максимальной для банка, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Дальнейшие же планы в отношении дивидендных выплат будут отражены в новой политике, которая станет частью новой стратегии развития Сбербанка и будет представлена акционерам в конце текущего года.

"Напомним, что Сбербанк в декабре 2017 года представил стратегию, которая предусматривала выплату акционерам дивидендов в объеме 1 трлн рублей по итогам 2018-2020 годов. Таким образом, чтобы выполнить целевые показатели стратегии по дивидендам, выплаты за 2020 год должны быть не менее 216,2 млрд руб. В целом новость по дивидендам госбанка сможет оказать краткосрочную поддержку акциям", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.