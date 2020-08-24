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24 августа 2020 года 12:00

Рынок акций РФ на неделе продолжит колебания вокруг рубежа 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 24 августа. Динамику рынка акций РФ в конце лета по-прежнему будут определять макростатитика, новости о стимулах экономики США и переговорах США-КНР; для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2900-3100 пунктов, для индекса РТС - 1200-1350 пунктов

На минувшей неделе рынок акций РФ скорректировался вниз после ралли, игроки частично зафиксировали прибыль на фоне неопределенности с новым пакетом поддержки экономики США, напряженности в отношениях США и Китая, а также из-за опасений новых западных антироссийских санкций на фоне политического кризиса в Белоруссии. Продолжилось ралли к новым максимумам акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые вошли в расчет индекса MSCI Russia и в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. Индекс МосБиржи локально протестировал поддержку 3000 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1300 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 13 по 19 августа составил $50 млн (вторая неделя притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (первая неделя притоков) по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе.

В период с 17 по 21 августа индекс МосБиржи снизился на 2,2% и составил 2995,61 пункта, индекс РТС потерял 4,7% и достиг 1262,01 пункта на фоне роста доллара к 74,76 руб./$1 (+1,89 рубля) и снижения октябрьской нефти Brent в район $43,7 за баррель (-2,7%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с коррекции вниз на фоне слабости нефти, проигнорировав позитивные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи просел в район 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), при этом выросли бумаги золотодобытчиков вместе с золотом (+2,3%).

Нефть Brent стабилизировалась в районе $45,3 за баррель в ожидании заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ 19 августа. США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа.

Во вторник торги на рынке акций прошли в консолидации при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Индекс МосБиржи остался вблизи 3050 пунктов, при этом продолжился рост бумаг золотодобытчиков вместе с золотом (+0,7%, до $2012 за тройскую унцию).

Минторг США объявил о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

В США во вторник вышла сильная статистика Минторга: число новостроек в июле выросло на 22,6% - до 1,496 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля (аналитики в среднем прогнозировали рост до 1,21 млн). Нефть Brent продолжила колебания вокруг отметки $45 за баррель.

В среду рынок акций РФ вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США (S&P 500 обновил максимум, почти достигнув 3400 пунктов), несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая. Индекс МосБиржи поднялся до 3056 пунктов, индекс РТС - до 1316 пунктов. В лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" (+2,3%) на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, и просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1% и -3,6% "префы") после квартального отчета, показавшего операционный убыток без учета продажи Эльгинского месторождения.

Нефть Brent осталась выше $45 за баррель на фоне сокращения запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

В четверг рынок акций ощутимо просел на фоне общемировой коррекции после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, а также после выхода негативной статистики по американскому рынку труда. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов (в район 2990п) во главе с упавшими из-за отсечки дивидендов акциями "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,4% и -4,9% "префы"), при этом продолжился рост бумаг "Яндекса" (+1,8%) после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40.

Руководители Федрезерва США на июльском заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики. Статистика Минтруда США показала, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн при прогнозах снижения до 920-925 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в августе упал до 17,2 пункта при прогнозах снижения до 20,8 пункта.

Нефть Brent просела ниже $45 за баррель. Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября. Члены комитета отметили, что темпы восстановления спроса оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19.

В пятницу рынок акций утром отскочил вверх вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем. Однако отскок не получил продолжения из-за просевшей фондовой Европы после выхода слабой статистики (почти все индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг ЕС и его крупнейших представителей оказались хуже ожиданий) и подешевевшей нефти (Brent откатилась в район $43,7 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи не смог закрепиться выше рубежа 3000 пунктов, а индекс РТС просел в район 1260 пунктов из-за резкого ослабления рубля (доллар подскочил к 75 руб./$1). Обновили максимумы акции "Яндекса" (+1,8%), выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,7%) на отчете за полугодие по МСФО (чистая прибыль выросла в 1,4 раза, до 247,3 млн рублей). Подросли акции "Мосбиржи" (+1,5%) после выхода сильного отчета за II квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 16%, до 6,82 млрд рублей).

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни. Оптимизм в США также подогрели сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности уже в октябре.

По итогам недели с 14 по 21 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX), хуже рынка выглядели "префы" "Мечела" (-8%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-7%); лучше рынка оказались "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+23%), акции "Яндекса" (+8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+8%).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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