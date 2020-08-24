.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  BCS GM добавил в список фаворитов М.Видео, убрал Магнит из аутсайдеров
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Средний чек набора ученика вырос на четверть
Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Его стоимость составила 4,8 тыс. рублей, подсчитал для "Известий"...
 
Крупнейшие страны нарастили госдолг до послевоенного рекорда
Страны во всех регионах мира наращивают расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, в результате чего госдолг достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Международного...
 
МФО с оптимизмом смотрят в будущее
Несмотря на то что коронакризис еще не преодолен и сохраняется высокая вероятность второй волны пандемии, большинство микрофинансовых организаций (МФО) планируют успешно развивать бизнес, свидетельствуют данные портала Zaim.com. Согласно...
 
24 августа 2020 года 12:23

BCS GM добавил в список фаворитов М.Видео, убрал Магнит из аутсайдеров

BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов "М.Видео" (MOEX: MVID), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы считаем, что в краткосрочной перспективе "М.Видео-Эльдорадо" может опередить рынок после публикации сильных результатов за второй квартал 2020 года по МСФО, а также в ожидании потенциально позитивного прогноза менеджмента на 2020 год. Кроме того, поддержку котировкам компании может оказать объявление дивидендов в конце августа - середине сентября", - пишут эксперты.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), Сбербанк (MOEX: SBER), "Детский мир" (MOEX: DSKY), "Яндекс" (MOEX: YNDX), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "М.Видео".

Между тем из списка аутсайдеров были исключен "Магнит" (MOEX: MGNT), так как, по мнению аналитиков, после коррекции оценка компании выглядит справедливой, негативных драйверов нет.

В результате в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), VEON и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК).

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Магнит,  Мвидео


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 августа 2020 года 14:24
Рубль укрепится до 73,5 за доллар в ближайшее время - КИТ Финанс Брокер
Рубль укрепится до 73,5 за доллар в ближайшее время на фоне уплаты ключевых налогов, говорится в комментарии КИТ Финанс Брокер. "Валютная пара USD/RUB на прошлой неделе выросла на 2,65% – до 74,8 руб., тем самым цена дошла до нашей цели. Мы считаем, что одна из основных причин ослабления рубля...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 13:53
S&P500 продолжает развивать "бычий" тренд - "Фридом Финанс"
Технически, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян, индекс S&P500 стал выглядеть значительно сильнее, поскольку в очередной раз обновил исторический максимум. При этом восходящее движение сопровождалось гэпом вверх, означающим сильный импульс, но признаки слабости сохраняются,...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 13:35
"Велес Капитал" рекомендует "держать" акции ГК "ПИК"
Аналитики "Велес Капитала" устанавливают целевую цену по акциям ГК "ПИК" на уровне 507,1 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии. Отрасль строительства в значительной степени пострадала от эпидемии коронавируса в связи с падением доходов населения и приостановкой строительства в...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 13:12
Рубль может подешеветь и вернуться к отметке 75 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль может подешеветь под влиянием геополитических факторов и вернуться к отметке 75 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Российская валюта с утра вторника прибавила в цене на фоне в целом позитивного внешнего фона – инвесторов...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 12:47
Источник волатильности рынка США - отсутствие договора о продлении срока действия льгот для безработных и допмерах фискального стимулирования - ITI Capital
Ключевой источник волатильности рынка США на прошлой и в ближайшие недели - неспособность нынешней администрации и демократов договориться о продлении срока действия льгот для безработных (миллионы американцев подают заявки на пособия по безработице), а также о дополнительных мерах фискального...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 12:14
Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб
Минфин, помимо традиционных защитных активов в виде флоатера или линкера, может попробовать в среду доразместить выпуск с постоянным купоном короткой или средней дюрации, говорится в обзоре Уралсиба. "Минфин во вторник должен должен объявить параметры предстоящего аукциона по доразмещению ОФЗ....    читать дальше
.
25 августа 2020 года 11:47
Рынок акций РФ после позитивного старта торгов замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подъема мировых площадок на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после тестирования верхней границы канала 3000-3050 пунктов вернулся к середине диапазона, при этом в лидерах роста остаются бумаги "Яндекса".    читать дальше
.
25 августа 2020 года 11:39
Краткосрочно не исключается сохранение курса рубля в диапазоне 74-75 руб./$1 - РФПИ
Ближайшие перспективы российской валюты будут во многом определяться дальнейшим изменением профиля геополитических рисков и внешними новостями, краткосрочно не исключается сохранение курса в диапазоне 74-75 руб./$1, сообщается в комментарии РФПИ. Сохранение позитивного отношения к риску на...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 11:17
Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю - Росбанк
Выпуски ОФЗ со сроками погашения в 5 лет имеют шансы на привлечение инвесторов в ближайшую неделю, сообщается в комментарии Росбанка. Несмотря на сохранение минимальной активности в сегменте госбумаг в начале недели, а также удержание рубля в коррекционном режиме, доходности ОФЗ со сроком...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 10:46
Коррекция в ОФЗ - возможность для покупки коротких бумаг - Газпромбанк
Текущая коррекция на рынке ОФЗ выглядит как интересная возможность для увеличения позиций в коротких бумагах, говорится в обзоре Газпромбанка. "На прошлой неделе мы подтвердили обозначенную еще в начале года стратегию – позиционироваться в сравнительно коротких ОФЗ (3 года или до 5 лет для...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 10:27
Индекс Мосбиржи во вторник постарается преодолеть отметку 3050 пунктов - Промсвязьбанк
налитики Промсвязьбанка считают, что ввиду благоприятного внешнего фона и перспективы развития роста цен на нефть индекс Мосбиржи во вторник постарается преодолеть отметку 3050 пунктов. Нефтегазовый и потребительский сектора, по мнению специалиста банка Евгения Локтюхова, смогут остаться "лучше...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 10:25
Рубль немного повышается к доллару и слегка снижается к евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков
Москва. 25 августа. Доллар дешевеет, евро, напротив, немного укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков.    читать дальше
.
25 августа 2020 года 10:12
Рост цен ОФЗ может продолжиться и во вторник- Промсвязьбанк
Благодаря сохраняющемуся оптимизму в отношении ЕМ на глобальных рынках восстановление цен российских облигаций может продолжиться, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Спрос на риск поддерживают новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Ключевым фактором неопределенности для...    читать дальше
.
25 августа 2020 года 09:57
Фондовая сессия вторника начнется с позитива - "Атон"
Аналитики компании "Атон" прогнозируют позитивное начало фондовой сессии вторника в России - подъем составит примерно 0,5%, говорится в обзоре.    читать дальше
.
25 августа 2020 года 09:49
Рынок акций РФ начнет торги вторника с роста - "Алор Брокер"
Американские рынки в понедельник прибавили более процента, и во вторник фьючерсы на американские индексы прибавляют почти полпроцента. Это говорит о том, что и российский рынок акций откроется примерно 0,5-процентным ростом, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Если во второй половине дня...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.