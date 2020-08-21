Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро на фоне активно снижающейся нефти

Москва. 21 августа. Доллар и евро развернулись вверх после снижения на старте торгов и заметно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России.

Курс доллара США составил 74,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 81,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,86 руб./EUR1, подорожав на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,74 копейки - до 80,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,88 копейки, до 74,0999 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,82 копейки, до 87,7343 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после роста на старте торгов и активно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу. Участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального и событий в Белоруссии.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен предупредил, что, если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения. Аналогичное заявление сделала пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, в том случае, если действительно имело место отправление Навального, то все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Трамп накануне заявил, что администрация Белого дома наблюдает за развитием ситуации вокруг Навального, госпитализированного в Омске. "Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

В свою очередь, как в пятницу сообщил журналистам заместитель главврача БСМП N1 Анатолий Калиниченко, медики не нашли ядов в анализах Навального.

Как отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов, рубль сильно дешевеет сразу из-за нескольких негативных факторов: это снижение нефтяных котировок, политический кризис в Белоруссии и опасения ввода новых санкций со стороны Запада. "В Белоруссии продолжает набирать силу протестное движение. Европейский союз не признал переизбрание Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Поскольку Белоруссия является частью Союзного государства, то при ухудшении ситуации и просьбе Лукашенко о помощи Россия предоставит ему военную помощь согласно пунктам, которые прописаны в Договоре о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Использование российских войск в республике негативно отразится на российских активах. Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Предполагается, что его отравили. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет пристально следить за ситуацией с Алексеем Навальным, и поручил госсекретарю Майку Помпео докладывать о его состоянии. Запад может обвинить Кремль в покушении на известного оппозиционера и ввести новые санкции", - говорит Антонов.

"Российский рубль снижается в пятницу с целым рядом других валют EM, однако его потери превосходят снижение большинства "коллег". Этому способствует как утренняя коррекция цен на нефть, так и сохраняющийся напряженным геополитический фон. В целом геополитическое давление на рубль наблюдалось всю прошедшую неделю, в течение которой российская валюта находилась в числе лидеров снижения, практически не заметив продажу валютной выручки экспортерами к предстоящим на следующей неделе налоговым платежам", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Трейдеры отслеживают новости относительно создания разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Благоприятное влияние на рынки оказали сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, уже в октябре этого года поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 МСК пятницы достигло 22 млн 678 тыс. 483 человек, увеличившись за сутки на 267 тыс. 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 тыс. 698 против 787 тыс. 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.

Народный банк Китая в пятницу влил 200 млрд юаней в банковскую систему за счет операций обратного РЕПО. Регулятор предложил рынку 150 млрд юаней в рамках 7-дневных операций и 50 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. Ставки по данным операциям составляют 2,2% и 2,35% соответственно.

Тем временем, согласно опубликованному в четверг протоколу июльского заседания Европейского центрального банка, руководители регулятора не исключают возможности того, что экономике еврозоны потребуются дополнительные стимулы этой осенью.

Участники заседания отмечали наличие понижательных рисков для экономики, связанных с тем, что государства еврозоны начали постепенно сворачивать меры, вводившиеся ими с целью поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса, говорится в документе.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу перешли к снижению на опасениях по поводу спроса. При этом Brent может продемонстрировать недельное снижение, в то время как WTI может подорожать по итогам третьей недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 1,51%, до $44,22 за баррель. Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,54%, до $42,16 за баррель.

Помимо этого, предварительные данные PMI еврозоны в августе указали на замедление экономического восстановления в регионе. Как сообщила исследовательская организация Markit Economics, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на июльском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

ЦБ РФ 17, 18 и 19 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая снизилась на 1 базисный пункт - до 4,41% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц - 4,5% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на уровнях 4,63% и 4,65% годовых соответственно.