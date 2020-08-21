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21 августа 2020 года 18:45

Цены евробондов РФ за неделю упали на фоне снижения спроса на активы EM и возросших геополитических рисков

Москва. 21 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на фоне снижения на глобальных рынках интереса к активам emerging markets (EM), а также возросших геополитических рисков в связи с обострившейся ситуацией в Белоруссии, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели было провальным для инвесторов в российские евробонды - котировки отечественных бумаг заметно упали под давлением как общемирового снижения у глобальных игроков "аппетита" к риску, так и вновь вышедших на первый план геополитических факторов. Инвесторы стали опасаться, что Россия может подпасть под новые санкции в том случае, если США и Европа обвинят ее в том, что она вмешивается в конфликт в Белоруссии, где после президентских выборов резко обострилась внутриполитическая ситуация.

Мировые инвесторы продолжали следить за непростыми взаимоотношениями между Вашингтоном и Пекином. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем были отложены. "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем", - сказал он. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил журналистам об отсутствии запланированных переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином.

Во вторник цены российских еврооблигаций скорректировались вверх после обвала, произошедшего днем ранее. Поскольку пессимистичные прогнозы и опасения относительно возможного вмешательства России во внутрибелорусский конфликт не оправдались, то 18 августа произошла активизация покупателей, что и привело к позитивному отскоку. В результате после 3-4%-го падения самые "длинные" выпуски евробондов РФ прибавили в цене порядка 1-1,5%. Позитивным для рынка фактором стала также отмена Минфином традиционных еженедельных аукционов по размещению ОФЗ из-за роста рыночных процентных ставок. Инвесторы позитивно восприняли посыл ведомства не оказывать дополнительное давление на рынок в условиях возросшей волатильности.

Однако уже в середине недели котировки российских суверенных евробондов приостановили восстановительный рост на фоне снижения активности покупателей в отсутствие четких внешних ориентиров. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ стабилизировалась у отметки 2,37% годовых. При этом российские бумаги не выглядели "хуже рынка", несмотря на определенный рост геополитических рисков. Их кредитная премия осталась вблизи своих среднеисторических уровней - порядка 170 базисных пунктов к US Treasuries для десятилетней дюрации.

В четверг ситуация на мировых рынках вновь ухудшилась, что вызвало новую волну снижения котировок российских еврооблигаций. Опубликованный протокол июльского заседания Федрезерва США разочаровал инвесторов, что негативно сказалось на динамике всех рисковых активов. Пик ценового снижения пришелся на середину дня. Вместе с тем ближе к вечеру котировки отечественных еврооблигаций сократили снижение благодаря публикации в США не очень хороших цифр по заявкам на пособие по безработице, что повысило ожидания относительно дальнейшей поддержки американской экономики со стороны ФРС.

Руководители Федрезерва на июльском заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики. Согласно протоколу, ряд членов Федрезерва полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержалось четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорилось, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики. "Участники заседания согласились с тем, что текущий кризис в сфере здравоохранения пагубно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе и представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе", - говорилось в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали дальнейшего снижения показателя на прошлой неделе - до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 15 млн с ранее объявленных 15,486 млн.

В последний день недели ситуация на мировых рынках осталась под контролем продавцов, что негативно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые в итоге закрывали неделю на минорной ноте. Давление на настроения инвесторов оказывали опасения по поводу мировой экономики и нового пакета стимулирующих мер в США для противодействия последствиям пандемии коронавируса. Демократы и республиканцы до сих пор не могут прийти к консенсусу по поводу дополнительных пособий по безработице, период выплаты которых истек в прошлом месяце. Демократы хотят возобновить выплаты в размере $600 в неделю, тогда как республиканцы предлагают уменьшить их размер.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,86% и составила 114,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 30 базисных пунктов и 21 августа составил 180 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 2,09% (их доходность выросла на 14,5 базисных пункта - до 3,185% годовых), с погашением в 2042 - на 1,99% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 22 пункта и составил 232 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 1,6% (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 3,09% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за пять дней на 0,68%, подешевев до 113,14% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов - до 2,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,6%, до 115,55% от номинала (их доходность выросла на 11 пунктов и составила 1,885% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,35%, до 111,09% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 11 пунктов, составив 102 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, продолжат снижаться в рамках коррекции после бурного ралли начала августа, чему будет способствовать прогнозируемое ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках снизится из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также вновь возросшей напряженности в отношениях между США и Китаем. Кроме того, фиксации прибыли участниками рынка будет способствовать традиционное для августа снижение общей деловой активности.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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