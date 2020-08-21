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21 августа 2020 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу не смог подрасти из-за упавшей нефти, обновил максимум Яндекс

Москва. 21 августа. Попытки рынка акций подрасти в пятницу за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем к вечеру сменились распродажами на фоне дешевеющей нефти, индекс МосБиржи после локального роста выше 3020 пунктов откатился ниже рубежа 3000 пунктов. В лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2995,61 пункта (+0,1%), индекс РТС упал до 1262,01 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 74,76 рубля (+0,97 рубля), золото стоит $1945,4 за унцию (-0,1%).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,2-4,7%, доллар вырос на 1,89 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Выросли акции "Яндекса" (+1,8%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7%), бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении биржи. Это выше консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали чистую прибыль биржи во втором квартале в размере 6,5 млрд рублей (рост ко второму кварталу 2019 года на 10%). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей.

Поддержку акциям Сбербанка (-0,2%) оказали заявления главы банка Германа Грефа о том, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли, как и ожидали инвесторы. По словам Грефа, набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию по дивидендам за 2019 год в размере 18,7 руб. на акцию, суммарные выплаты составят 422 млрд руб. Также Греф добавил, что Сбербанк надеется в способности выплатить в 2021 году тот объем дивидендов, который был ранее согласован с акционерами.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, риски пандемии коронавируса продолжают оставаться в центре внимания рынков, в том числе нефтяного. Вторая волна заражений может оказать дополнительное давление на восстановление спроса после падения в первом полугодии, опасаются трейдеры. Неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется, так как в ряде стран, таких как Германия, Бразилия, Южная Корея и Индия, фиксируют тревожный рост новых случаев заражения.

В пятницу азиатские фондовые площадки подросли на новостях о вакцине от коронавируса - компания Pfizer заявила, что вместе с BioNTech намерена в октябре подать заявку на проведение государственной экспертизы своей вакцины-кандидата. Между тем, настроения на рынках к вечеру вновь испортились, инвесторы предпочли сократить часть позиций перед выходными.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру начал сползать вниз ввиду отсутствия веских драйверов восходящего движения. Поддержку акциям Сбербанка (230,7 руб.) оказали новости о подтверждении наблюдательным советом рекомендаций по дивидендам за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. С технической точки зрения обыкновенные бумаги Сбербанка, после достижения в августе пика с марта, перешли к нисходящей коррекции и накануне упали на заметно возросших объемах. Последнее предупреждает о возможной смене краткосрочных настроений на негативные. Сигнал подтвердится при закреплении "обычки" ниже поддержки 229 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Последнее укажет на риски просадки к 210-215 руб. (нижняя полоса Боллинджера). У текущих значений стоит играть на продолжительный отскок лишь при улучшении внешнего фона, считает аналитик.

Нефть в пятницу вернулась к снижению. Если мировая склонность к риску в ближайшие дни существенно ухудшится, нефтяные "быки" также могут пойти на частичное закрытие позиций. В Европе индексы просели после публикации худших, чем ожидалось, предварительных данных по индексам деловой активности в еврозоне за август (показатели снизились, но остались выше отметки 50 пунктов), отмечает эксперт.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу проверяли на прочность очередные поддержки. Рублевый индикатор остался выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2985 пунктов), что пока уберегает его от ускорения падения в район 2850 пунктов. Долларовый из-за слабости рубля выглядит менее уверенно и, похоже, нацелился на поддержку 1225 пунктов. На следующей неделе риски развития нисходящего движения на рынке РФ сохраняются, но пока что однозначных сигналов в пользу перехода к полноценному "медвежьему" тренду не поступало, а значит, шансы на отскок также есть. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2945-3040 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин также считает, что данные по европейской экономике разочаровали рынки, так как почти все индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг ЕС и его крупнейших представителей были хуже ожиданий.

Российский рынок акций в конце недели выглядел слабее других фондовых площадок. Кроме ухудшения настроений глобальных инвесторов, вызванного разочаровывающими протоколами заседания ФРС, давление на рублевые активы оказало усиление санкционных угроз. В четверг госсекретарь США заявил о том, что против России и Китая будут применены санкции, если они не станут соблюдать возобновляемый Штатами санкционный режим против Ирана. Последние несколько недель наблюдался выход иностранных инвесторов из рублевых активов, который сначала затронул гособлигации, а на текущей неделе перекинулся и на рынок акций. Дополнительные санкционные риски лишь усилили этот процесс, оказывая серьезное давление на российские акции.

Негативную роль сыграл и фактор пятницы, заставляющий многих трейдеров сокращать "длинные" позиции из-за опасений, что на выходных реализуются какие-либо риски или перед открытием "Мосбиржи" в понедельник ситуация на глобальных площадках ухудшится. Бумаги Сбербанка выглядели в пятницу лучше рынка, отреагировав на рекомендации наблюдательного совета выплатить дивиденды за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. На этом фоне подскочили привилегированные акции банка, отмечает Бабин.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, "мы предполагали, что размер дивидендов Сбербанка не будет сокращаться, так как финансовые позиции организации весьма устойчивые, а правительство, как основной владелец, заинтересовано в получении дивидендных выплат для покрытия бюджетных расходов". В банке ВТБ, напротив, наблюдательный совет рекомендовал дивиденды в размере 10% от чистой прибыли по МСФО. Спросом в пятницу пользовались бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%, до 113,12 рубля). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие 2020 года в размере 2,7 рубля на акцию.

Рубль вновь выступает в роли самых слабых валют развивающихся рынков, поскольку нефть уже не дорожает, а делает попытки тестирования поддержки $44 за баррель Brent. Кроме того, вопросы геополитики также вносят свою лепту, хотя ситуация вокруг Белоруссии развивается вполне спокойно и в позитивном для России ключе. Тем не менее внешнего спроса на рублевые инструменты пока нет, а скромные нефтяные доходы пока не позволяют развернуть направленность спекуляций в позитивную для рубля сторону.

В целом нерешительность инвесторов можно объяснить разочарованием от статистики, которое началось еще с данных по Японии. В самой еврозоне предварительный сводный индикатор деловой активности упал в августе до 51,6 пункта с июльских 54,9 пункта, хотя ожидалось сохранение показателя на том же уровне. Наиболее сильную просадку показал PMI в сфере услуг - до 50,1 пункта с 54,7 пункта, хотя ожидалось снижение лишь до 54,5 пункта.

Вероятно, что новая волна COVID-19 может оказать крайне негативное влияние в ближайшие 1-3 месяца. Очередной неприятный сюрприз преподнесла американская администрация Дональда Трампа, отказавшись признать факт договоренности о скором возвращении за стол переговоров с китайской стороной.

Вторая волна COVID-19 официально объявлена в Японии. Многие страны в Европе также стоят на пути к этому. Индия сообщила о падении объемов импорта нефти до минимальных значений за десятилетие. В мониторинговом комитете ОПЕК+, по сути, признали избыток предложения на 2 млн баррелей. Соответственно, негативный фон больше способствует снижению котировок нефти, чем их росту.

Буксующий проект экономической помощи в Конгрессе США и сдержанность ФРС также заставляет рынок задуматься об отсутствии в ближайшем будущем новых стимулов. Поэтому вероятность коррекции на американском разогретом рынке возрастает. Если же наблюдать за рискованными активами, то коррекция уже началась, считает Кочетков.

В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%) на фоне надежд на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, однако после дневного роста развернулась вниз Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%), в США отмечается стабилизация (индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Локальный оптимизм подогрели сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности уже в октябре этого года.

Тем временем, в США вышла неплохая статистика по недвижимости: продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,86 млн домов в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост продаж на 14,7% по сравнению с июньским уровнем - до 5,38 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в пятницу вновь снижается, несмотря на надежды, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $43,73 за баррель (-2,6% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $41,63 за баррель (-2,8% и -0,7% накануне).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" снизились "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-16,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-10,4% и -14,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,2%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,8%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,4%).

ПАО "ТГК-14" в I полугодии получило чистую прибыль по МСФО в размере 247,3 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,981 млрд рублей (из них 31,624 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,05 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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