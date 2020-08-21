Цены на золото на ближайшей неделе продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000/унцию - Промсвязьбанк

Цены на золото на ближайшей неделе продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000/унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанк.

Цены на золото снизились после того, как доллар укрепился по отношению к другим валютам на фоне опасений по поводу неоднозначных экономических данных, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Новости о вакцине повысили спрос на риск. Pfizer Inc. опубликовала благоприятные данные по результатам Фазы 1 испытания своей вакцины и октябрю может получить все необходимые разрешения.

Тем не менее, указывают специалисты банка, после заявлений ФРС и данных по безработице, опасения по поводу перспектив восстановления американской экономики сохраняются, что оказывает поддержку защитным активам, как и сохранение притока в ETF. Цены на золото, по мнению аналитиков, на ближайшей неделе продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000/унцию.