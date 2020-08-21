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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк возобновил анализ Ros Agro с рекомендацией "выше рынка" для GDR компании
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21 августа 2020 года 18:06
Альфа-банк возобновил анализ Ros Agro с рекомендацией "выше рынка" для GDR компании
Альфа-банк возобновил анализ Ros Agro (MOEX: AGRO), сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой, Софии Сыроватской и Олеси Воробьевой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертами, составляет $13,6 за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $13,11 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,1 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Ros Agro
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.21 августа 2020 года 15:45
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