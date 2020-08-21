КОНСЕНСУС: Дивиденды НОВАТЭКа в I пол. составят 30-57% прибыли

Аналитики инвестиционных банков и компаний разошлись во мнении, какую долю прибыли "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), пообещавший решить вопрос по дивидендам в сторону улучшения, прописав это в дивидендной политике, направит на дивиденды по итогам первого полугодия текущего года.

Так, сейчас дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает направление минимум 30% скорректированной чистой прибыли на выплату дивидендов.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании без учета эффекта курсовых разниц упала в 1,74 раза - до 74,767 млрд рублей, или до 24,87 рубля на акцию.

Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) ожидают, что "НОВАТЭК" за первое полугодие выплатит 50% нормализованной чистой прибыли, то есть 12,3 рубля на а/о. "В своих прогнозах ориентируемся на повышение минимального годового уровня выплат до 50%. Не исключаем варианта направления на дивиденды за I полугодие меньшей доли нормализованной чистой прибыли (40%, или 9,8 руб./акц.), но выхода на выплату 50% по итогам года. Такая практика (меньше % в 1П, больше % во 2П) была у "НОВАТЭКа" последние два года", - сказал "Интерфаксу" аналитик Газпромбанка Кирилл Бахтин.

"Мы консервативно ожидаем, что дивиденд составит около 7,4 руб. на акцию (30% от нормализованной чистой прибыли, скорректированной на курсовые разницы), что соответствует текущей политике. Если компания уже 25 августа объявит о внесении изменений в политику, мы ожидаем, что коэффициент может достигнуть 50% от нормализованной чистой прибыли и дивиденд в таком случае может составить порядка 12,32 руб. на акцию", - сказала аналитик "Атона" Анна Бутко.

Sova Capital ожидает, что "НОВАТЭК" по итогам первого полугодия выплатит 30% нормализованной чистой прибыли - 7,39 рубля на акцию. Во втором полугодии, отмечает аналитик Sova Capital Mitch Jennings, компания может повысить планку до 50% от прибыли - но, в любом случае, дивидендная доходность на акцию будет невысокой.

VTB Capital ждет, что "НОВАТЭК" выплатит 30-50% прибыли за первую половину года, то есть 7,4-12,3 руб./ао.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что "НОВАТЭК" направит акционерам 40-50% прибыли, или 10-12 руб./ао.

Самая оптимистичная оценка у "Ренессанс Капитала" - 14,23 рубля на акцию, что в абсолютном выражении означает сохранение дивидендов на уровне первого полугодия 2019 года и выплату 57% нормализованной прибыли за I полугодие 2020 года. По итогам года, полагает "Ренессанс Капитал", "НОВАТЭК" выплатит 62% прибыли.