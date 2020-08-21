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21 августа 2020 года 16:12
Справедливая стоимость обыкновенной акции "Мосбиржи" на конец года - 197 рублей - "Фридом Финанс"
Справедливую стоимость обыкновенной акции "Мосбиржи" на конец года аналитики "Фридом Финанс" оценивают в 197 рублей, говорится в комментарии компании. Финансовые результаты "Мосбиржи" за второй квартал 2020 года оказались лучше общерыночных прогнозов, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. Комиссионный доход компании повысился на 21,8%, чистая прибыль увеличилась на 15,3%, до 6,8 млрд руб. Рост операционных расходов остался на плановом уровне 6,8%, но биржа повысила прогноз темпа увеличения этого показателя до 7-8,5% г/г по итогам года. "На основе вышедшей отчетности мы увеличили прогноз выручки и чистой прибыли "Мосбиржи" на текущий год, однако ожидаемые нами результаты не выходят за пределы показателей 2009-2011-го и 2014-2016 годов. За эти периоды выручка повышалась на 26% и 23% г/г, чистая рентабельность была на уровне 43% и 57% соответственно. С учетом сезонности и постепенного восстановления мировой и российской экономики после коронакризиса мы рассчитываем, что в по итогам 2020 года чистая прибыль "Мосбиржи" увеличится до 27,78 млрд руб. Драйвером роста выручки биржи станут и активизация валютных операций под влиянием кризисных явлений первой половины года, и возможное повышение спроса на риск в результате мер стимулирования спроса, в том числе тех, которые принимаются мировым сообществом производителей и потребителей сырья для поддержки нефтяного рынка", - пишет Осин. "В связи с отсутствием аналогов "Мосбиржи" на российском рынке мы используем для сравнительного анализа ее финансовых показателей данные не только российских торгуемых кредитно-финансовых структур, но и результаты ведущих торгово-клиринговых организаций развивающихся и некоторых развитых стран. Данная методика повышает оценку относительно базового уровня, рассчитанного на основе только статистики российских эмитентов, на 30%. Справедливую стоимость обыкновенной акции "Мосбиржи" на конец года мы оцениваем в 197 рублей", - указывает специалист инвестиционной компании. "Несмотря на ожидаемое повышение прибыли, прогноз дивиденда с учетом выплат за 2014-2016 годы предполагает размер отчислений акционерам на уровне 7,4 руб. на акцию. Мы оцениваем как высокие риски, связанные с активизировавшимся в последнее десятилетие регулированием финансового сегмента. Банк России в вышедшем в начале августа обзоре рисков финансовых рынков рекомендовал их участникам ограничивать риски концентрации при совершении сделок репо с акциями и облигациями. Сегмент репо на текущий момент лидирует по росту среди направлений бизнеса "Мосбиржи". В июле совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" увеличился на 9,6%, до 79,1 трлн руб. За тот же месяц объем операций репо с центральным контрагентом повысился на 21,1%, до 21,5 трлн руб. Информация обзора ЦБ по-прежнему формирует значимый фактор, ограничивающий дальнейший среднесрочный потенциал положительной переоценки справедливой стоимости акций "Мосбиржи", - отмечает Осин.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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