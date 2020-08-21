Julius Baer повышает прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну

Аналитики Julius Baer повышают прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну, соответственно сообщается в комментарии компании

Рынки промышленных металлов лучше всего иллюстрируют быстрое преодоление Китаем рецессии, вызванной коронакризисом, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке. На всех основных рынках цены как минимум вернулись к докризисному уровню. Одним из основных факторов восстановления в Китае являются меры стимулирования экономики. Речь идет о предложении заемных средств. В течение июля объем кредитов, предоставляемых по всем каналам, вырос примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что способствовало восстановлению строительной и производственной активности. В обрабатывающей промышленности все соответствующие металлоемкие секторы, такие как производство бытовой техники, автомобилей и товаров для дома, с июля вернулись в зону роста. Тем не менее, правительство Китая уже намекнуло на замедление стимулирования, учитывая, что экономика полностью восстановилась.

С учетом этого, а также того, что некоторый рост китайского импорта металлов, особенно меди, был обусловлен благоприятной разницей в котировках и желанием пополнить запасы по относительно низким ценам, динамика спроса должна смягчиться в течение следующих нескольких месяцев, считает Менке.

Еще одной причиной восстановления цен на металл является тот факт, что многие страны-производители все еще борются с коронакризисом, особенно в Латинской Америке, обращает внимание специалист компании. Однако за пределами Перу, где шахты оставались закрытыми в течение некоторого времени, пандемия не оказала существенного влияния на поставки ни из Чили, ни из Бразилии. "Хотя риск перебоев в поставках сохраняется, мы полагаем, что это уже учтено в текущем уровне цен. Принимая во внимание эти факторы, потенциал роста цен на алюминий и медь должен быть ограниченным, что поддерживает нашу нейтральную позицию. Тем не менее, мы повышаем прогноз по котировкам на следующие 3 и 12 месяцев до 1750 долларов США и 1800 долларов США за тонну для алюминия и до 6750 долларов США и 6500 долларов США за тонну для меди. Что касается железной руды, мы считаем, что ралли оказалось слишком быстрым и сильным, особенно на фоне замедления стимулирования", - пишет эксперт Julius Baer.