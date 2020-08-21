.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Julius Baer повышает прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну
.
21 августа 2020 года 15:41
Julius Baer повышает прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну
Аналитики Julius Baer повышают прогноз по котировкам алюминия и меди на следующие 3 месяца до $1750 и $6750 за тонну, соответственно сообщается в комментарии компании Рынки промышленных металлов лучше всего иллюстрируют быстрое преодоление Китаем рецессии, вызванной коронакризисом, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке. На всех основных рынках цены как минимум вернулись к докризисному уровню. Одним из основных факторов восстановления в Китае являются меры стимулирования экономики. Речь идет о предложении заемных средств. В течение июля объем кредитов, предоставляемых по всем каналам, вырос примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что способствовало восстановлению строительной и производственной активности. В обрабатывающей промышленности все соответствующие металлоемкие секторы, такие как производство бытовой техники, автомобилей и товаров для дома, с июля вернулись в зону роста. Тем не менее, правительство Китая уже намекнуло на замедление стимулирования, учитывая, что экономика полностью восстановилась. С учетом этого, а также того, что некоторый рост китайского импорта металлов, особенно меди, был обусловлен благоприятной разницей в котировках и желанием пополнить запасы по относительно низким ценам, динамика спроса должна смягчиться в течение следующих нескольких месяцев, считает Менке. Еще одной причиной восстановления цен на металл является тот факт, что многие страны-производители все еще борются с коронакризисом, особенно в Латинской Америке, обращает внимание специалист компании. Однако за пределами Перу, где шахты оставались закрытыми в течение некоторого времени, пандемия не оказала существенного влияния на поставки ни из Чили, ни из Бразилии. "Хотя риск перебоев в поставках сохраняется, мы полагаем, что это уже учтено в текущем уровне цен. Принимая во внимание эти факторы, потенциал роста цен на алюминий и медь должен быть ограниченным, что поддерживает нашу нейтральную позицию. Тем не менее, мы повышаем прогноз по котировкам на следующие 3 и 12 месяцев до 1750 долларов США и 1800 долларов США за тонну для алюминия и до 6750 долларов США и 6500 долларов США за тонну для меди. Что касается железной руды, мы считаем, что ралли оказалось слишком быстрым и сильным, особенно на фоне замедления стимулирования", - пишет эксперт Julius Baer.
.
21 августа 2020 года 19:36
Рынок акций РФ на минувшей неделе скорректировался вниз после ралли, игроки частично зафиксировали прибыль на фоне неопределенности с новым пакетом поддержки экономики США, напряженности в отношениях США и Китая, а также из-за опасений новых западных антироссийских санкций на фоне политического кризиса в Белоруссии. Продолжилось ралли к новым максимумам акций "Яндекса", которые вошли в расчет индекса MSCI Russia и в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. Индекс МосБиржи локально протестировал поддержку 3000 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1300 пунктов. читать дальше
.21 августа 2020 года 19:25
Москва. 21 августа. Попытки рынка акций подрасти в пятницу за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем к вечеру сменились распродажами на фоне дешевеющей нефти, индекс МосБиржи после локального роста выше 3020 пунктов откатился ниже рубежа 3000 пунктов. В лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. читать дальше
.21 августа 2020 года 19:03
Цены на нефть пытаются удержаться в диапазоне 45-50 долл./барр. на фоне улучшившегося сантимента и растущих инфляционных ожиданий по доллару в надежде на согласование программы стимулов в США, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Но одобрение программы помощи идет с трудом, а баланс рынка нефти... читать дальше
.21 августа 2020 года 18:47
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 170 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.21 августа 2020 года 18:45
Цены евробондов РФ за неделю упали на фоне снижения спроса на активы EM и возросших геополитических рисков
Москва. 21 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на фоне снижения на глобальных рынках интереса к активам emerging markets (EM), а также возросших геополитических рисков в связи с обострившейся ситуацией в Белоруссии, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 августа 2020 года 18:32
Цены на золото на ближайшей неделе продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000/унцию - Промсвязьбанк
ены на золото на ближайшей неделе продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000/унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанк. Цены на золото снизились после того, как доллар укрепился по отношению к другим валютам на фоне опасений по поводу неоднозначных экономических данных, отмечают... читать дальше
.21 августа 2020 года 18:06
Альфа-банк возобновил анализ Ros Agro (MOEX: AGRO), сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой, Софии Сыроватской и Олеси Воробьевой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная экспертами, составляет $13,6 за штуку, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.21 августа 2020 года 17:43
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 132 рублей до 150 рублей за штуку на фоне высокой торговой активности, сообщается в обзоре банка. Между тем в связи с ростом котировок аналитики сохранили рекомендацию "по рынку" для бумаг... читать дальше
.21 августа 2020 года 17:19
Аналитики инвестиционных банков и компаний разошлись во мнении, какую долю прибыли "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), пообещавший решить вопрос по дивидендам в сторону улучшения, прописав это в дивидендной политике, направит на дивиденды по итогам первого полугодия текущего года. Так, сейчас дивидендная... читать дальше
.21 августа 2020 года 16:50
Российские фондовые индексы вряд ли сумеют под конец рабочей недели возобновить подъем - "Алго Капитал"
Российские фондовые индексы вряд ли сумеют под конец рабочей недели возобновить подъем, вероятно закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2965-3000 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТC к середине торгов пятницы демонстрировали неравномерное... читать дальше
.21 августа 2020 года 16:12
Справедливую стоимость обыкновенной акции "Мосбиржи" на конец года аналитики "Фридом Финанс" оценивают в 197 рублей, говорится в комментарии компании. Финансовые результаты "Мосбиржи" за второй квартал 2020 года оказались лучше общерыночных прогнозов, констатирует аналитик управления торговых... читать дальше
.21 августа 2020 года 15:45
Москва. 21 августа. Доллар и евро развернулись вверх после снижения на старте торгов и заметно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России. читать дальше
.21 августа 2020 года 15:13
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы пытались отступить от района поддержек 3000 и 1250 пунктов соответственно, но повышение не выглядело уверенным, констатирует аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближе к вечеру, по ее мнению, нельзя исключать сохранения слабости индикаторов... читать дальше
.21 августа 2020 года 14:51
Наиболее перспективной с точки средне- и долгосрочных вложений аналитики "Фридом Финанс" считают ликвидную бумагу Pfizer. "Акция имеет умеренный потенциал роста до 8% на горизонте ближайшего года и при этом платит хороший дивиденд на уровне 3,9% годовых. Компания имеет низкую бету - чуть более 0,7... читать дальше
.21 августа 2020 года 14:29
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 73-74,50 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 - Уральский банк реконструкции и развития
рогнозируемый курс валют на следующую неделю составляют диапазоны 73-74,50 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Центральный банк России продолжает активно использовать свои инструменты для регулирования курса рубля и снижения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.