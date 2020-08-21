Дивиденды российских компаний выходят на первый план в условиях низких процентных ставок - Альфа-банк

Средние дивидендные доходности по бумагам российских компаний, несмотря на снижение в свете пандемии коронавируса, сохраняют привлекательность в сравнении со ставками по банковским депозитам и доходностями суверенных долговых бумаг (4-5%), пишут в своем обзоре аналитики Альфа-банка Джон Волш и Денис Дорофеев.

"Благодаря конъюнктуре низких процентных ставок и расширению доходностей по долговым бумагам привлекательность дивидендов российских компаний возросла. Как и центральные банки других стран, ЦБ РФ находится в цикле понижения ключевой ставки и уже понизил ставку с 7,5% в начале 2019 года до нынешних 4,25%. Мы ожидаем еще два понижения ключевой процентной ставки до конца этого года - вплоть до 3,75%. Компании, входящие в состав расчетной базы индекса MSCI Russia, предлагают двенадцатимесячные доходности на уровне 6,4% по итогам 2020 года, по данным MSCI, то есть самые высокие среди компаний в составе индекса MSCI EM, средняя доходность которых ожидается на уровне 3,8% по итогам 2020 года", - пишут эксперты.

Как отмечается в обзоре банка, хотя снижение дивидендов в денежном выражении вполне ожидалось на рынке в связи с экономическим кризисом и снижением корпоративных прибылей на фоне пандемии, большинство российских компаний намерено сохранить свои коэффициенты дивидендных выплат на прежнем уровне. "Дивидендные истории госкомпаний не изменились. Большинство из них, особенно в нефтегазовом и энергетическом секторах, ожидает сохранения коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% прибыли. Учитывая низкие исторические мультипликаторы российских компаний и очень высокие оценки стоимости акций в мире, дивиденды, вне всякого сомнения, откроют путь к переоценке российских компаний, в большинстве своем имеющих статус государственных", - говорится в отчете Альфа-банка.

"Среди российских компаний наиболее привлекательные доходности по-прежнему предлагают производители стали: мы ожидаем, что дивидендные доходности четырех анализируемых нами компаний - "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и Evraz - составят 6,2-10,3% по итогам 2020 года. Дивидендная доходность по бумагам "Норильского никеля" составит 8,1% по итогам текущего года. Наши ожидания по "Норникелю" учитывают штраф на сумму $2 млрд Росприроднадзору в связи с аварией по разливу топлива летом этого года. Пока нет ясности по графику выплаты промежуточных дивидендов "Норникеля". В госсекторе нефтегазовые компании остаются привлекательными с коэффициентом выплат на уровне 50%, их дивидендные доходности находятся в диапазоне от 6,1% у "Роснефти" до 11,8% по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза". Энергетический сектор сохраняет за собой статус ключевой дивидендной истории среди госкомпаний: мы, в частности, выделяем такие компании, как "Юнипро" (доходность 11,6% за 2020 год), "ОГК-2" (10,0%), "Энел Россия" (8,7%), "ФСК ЕЭС" (9,4%) и "РусГидро" (8,3%); большинство этих компаний планирует увеличить свои дивидендные выплаты за 2020 год. Заслуживают внимания и такие имена, как "НОВАТЭК" (17,4%), "Аэрофлот" (9,3%), "Мобильные телесистемы" (МТС) (8,6%) и "Детский мир" (8,4%)", - пишут аналитики.