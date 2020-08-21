Акции Московской биржи остаются антикризисным активом - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают, что акции Московской биржи остаются антикризисным активом, и ставят целевую цену на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии инвесткомпании.

Прибыль акционеров во 2 квартале выросла на 15%, достигнув 6,8 млрд руб. благодаря сильной динамике комиссий (+22% г/г), а также восстановлению резервов на сумму почти 600 млн руб., созданных в 1К 2020 по части облигационного портфеля. Финансовые и процентные доходы показали слабую динамику, несмотря на рост инвестиционного портфеля на 22%, на фоне снижения процентных ставок.

"Всего за полгода эмитент заработал 12,7 млрд руб. (+41% г/г). Ключевые факторы роста – это более высокие торговые обороты в этом году, приток новых розничных клиентов, которые ищут более доходные альтернативы для капитала, чем банковские депозиты. Мы также отмечаем, что в перспективе первичный сегмент облигационного рынка может получить выгоду от размещения госдолга, годовой объем которого может потенциально составить около 4,1 трлн руб., рекордного за последние 15 лет значения. В 1-м полугодии Минфин продал гособлигации только на 1,6 трлн руб.", - подчеркивают эксперты "ФИНАМа".

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что в конце июля "Мосбиржа" приобрела 17% акций компании BierbaumPro AG, владельца ООО "НТ Прогресс" - оператора платформы для внебиржевой торговли валютными инструментами. Сделка позволит увеличить рыночную долю "Мосбиржи" на российском внебиржевом спотовом валютном рынке, где объемы показывают тенденцию к увеличению и сделки мигрируют на внебиржевой рынок. В будущем "Мосбиржа" может расширить долю владения в зависимости от результатов актива.