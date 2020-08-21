Рынок акций РФ утром отскочил выше 3020п по индексу МосБиржи вслед за миром, лидирует Яндекс

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов и превысил 3020 пунктов во главе с раллирующими к новым максимумам акциями "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3022,78 пункта (+1%), индекс РТС - 1285,35 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 74,09 рубля (+0,3 рубля), золото стоит $1947,2 за унцию (+0,04%).

Выросли акции "Яндекса" (+2,7%, до 4791,6 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 2019 года, говорится в сообщении биржи. Это выше консенсус-прогноза аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали чистую прибыль биржи во втором квартале в размере 6,5 млрд рублей (рост ко второму кварталу 2019 года на 10%). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, опасения развития коррекции на мировом рынке оказались напрасными: американский рынок акций не стал продолжать падение и закрылся небольшим ростом. В пятницу внешние рынки вновь растут, что способствовало отскоку и российского рынка. Однако уверенности в том, что и российский рынок акций возобновит среднесрочный подъем, пока нет - слишком много негативных сигналов было накануне.

Прежде всего, стоит отметить опережающее падение двух любимых у нерезидентов акций Сбербанка (MOEX: SBER) и "Норникеля". Не исключено, что их распродажа могла быть вызвана оттоком средств нерезидентов, испугавшихся прямого втягивания России в противостояние народа и власти в Белоруссии.

В пятницу пройдет заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако нельзя исключить, что, как и в случае с ВТБ (MOEX: VTBR), правительство разрешит банку заплатить меньше. В этом случае акции банка упадут на несколько процентов, потянув вниз за собой весь рынок. Именно динамика Сбербанка определит настроения участников рынка в дальнейшем.

Если же на дивиденды пойдет половина прибыли, акции Сбербанка в течение пары дней вполне могут уйти к сопротивлению 242 рубля, а при дальнейшей поддержке со стороны внешнего фона пробить его и направиться к следующей цели в районе 255 руб.

Нефть Brent пока остается вблизи уровня $45 за баррель. Незначительные движения котировок "черного золота" могут быть поздно вечером после публикации данных о числе активных буровых установок в США, но принципиальных изменений на рынке нефти пока не ожидается.

На валютном рынке стоит следить за парой евро-доллар - пока попытки преодолеть зону сопротивления $1,18-1,19 за евро не увенчались успехом, но тестирование этого рубежа продолжается. Закрепление пары выше $1,19 спровоцирует новый рост американских акций и сырьевых активов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс S&P 500 отступил вверх от района поддержки 3325 пунктов (средняя полоса Боллинджера), что подтверждает намерение "быков" сохранить восходящий тренд. Поддержку настроениям оказали заявления представителей США и Китая о желании возобновить торговые переговоры и актуальности заключенного ранее в этом году соглашения. Ситуация на американском рынке труда, согласно еженедельным данным по заявкам на пособия по безработице, несколько ухудшилась. В азиатском регионе в пятницу прошло восстановление после продаж ранее на неделе, поддерживаемое надеждами на скорые торговые переговоры КНР и США.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержки находятся на средних полосах Боллинджера дневных графиков (2970 и 1280 пунктов). Закрепление ниже этих уровней может предвещать развитие полноценного "медвежьего" тренда, однако в пятницу рынок на благоприятном внешнем фоне отыгрывает позиции. По ходу сессии аппетит к рисковым активам будет зависеть от предварительных индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности Европы и США за август. Данные в целом ожидаются достаточно сильными и вполне могут поддержать отскок индексов от локальных минимумов. "Быки" в пятницу попытаются спасти краткосрочный восходящий тренд. Ориентир по индексу МосБиржи на день - 2940-3040 пунктов, полагает Кожухова.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, слабые данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США не смогли удержать рынок акций от роста, локомотивом котором стали представители технологического сектора.

Последний рабочий день недели будет спокойным на события: знаковых отчетов не ожидается, из макроэкономический статистики в США стоит отметить публикацию индекса PMI в секторе услуг и промышленности за август и продажи на вторичном рынке жилья за июль. Ранее череда сильных отчетов способствовала тому, что индекс широкого рынка S&P500 смог преодолеть максимумы начала года и выйти на новые вершины. Сохранение позитивных тенденций сезона отчетности и надежда на восстановление экономики продолжают толкать индексы вверх, рисковые факторы американский рынок предпочитает не замечать, отмечает Шишкина.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в США главным двигателем оптимистов вновь стал высокотехнологичный Nasdaq. Если вторая волна COVID-19 становится реальной, то это означает, что нужно забыть о цикличных бумагах и вновь вернуться к технологичным гигантам и представителям электронной коммерции. Логика рынка заключается в том, что от режима "сиди дома" (Stay at Home) выигрывают высокие технологии и дистанционная торговля. Столь странный оптимизм разыгрался после того, как стало известно, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 1,106 млн. Если американский рынок сохраняет убежденность в том, что плохая статистика - это хорошие стимулы, то азиатским инвесторам сложно рассматривать другие альтернативы, полагает Кочетков.

В США в четверг индексы завершили торги ростом на 0,2-1,1% после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq (+1,1%) закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок в начале торгов оказали опасения по поводу перспектив восстановления экономики после публикации протокола июльского заседания Федрезерва и слабые статданные.

Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн при прогнозах снижения до 920-925 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в августе упал до 17,2 пункта при прогнозах снижения до 20,8 пункта.

Поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,3-0,5%, FTSE просел на 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга) на фоне надежд на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на сохранение опасений относительно долгосрочного ущерба для мировой экономики из-за пандемии.

Оптимизм подогрели сообщения, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности уже в октябре этого года.

Рост потребительских цен в Японии в июле ускорился до 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это самые высокие темпы подъема с марта, что главным образом обусловлено ростом цен на продукты питания, отмечает Trading Economic.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в июле 2020 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, как и в июне. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,1%.

Нефть утром в пятницу вновь снижается, поддержку оказывают надежды, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,77 за баррель (-0,3% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $42,67 за баррель (-0,4% и -0,7% накануне).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,5% и +9,4% "префы"), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,1%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,5%).

ПАО "ТГК-14" в I полугодии получило чистую прибыль по МСФО в размере 247,3 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила компания.

Подешевели "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-10,3%) и ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,123 млрд рублей (из них 3,629 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,03 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").