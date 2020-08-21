Давление на котировки ОФЗ сохранится в перспективе ближайших недель - Промсвязьбанк

Давление на котировки ОФЗ сохранится в перспективе ближайших недель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Ухудшение настроений инвесторов на внешних рынках вчера прервало восстановительную коррекцию ОФЗ - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 5,27% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,15% годовых; с начала недели рост доходности среднесрочных ОФЗ составил 5-14 б.п., длинных – 16 б.п. На текущий момент геополитические факторы далеки от нормализации, в результате чего на горизонте ближайших недель ждем сохранения давления на котировки ОФЗ", - отмечают аналитики банка.

При этом отмена аукционов Минфином сможет несколько ослабить негативные настроения в сегменте госбумаг. В пятницу аналитики банка ждут консолидацию бумаг вблизи достигнутых уровней: с одной стороны, внешние рынки демонстрируют умеренный оптимизм, с другой – в преддверии выходных инвесторы могут продолжить сокращать позиции из-за сохраняющихся геополитических рисков.