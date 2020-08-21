Рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 21 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и благодаря улучшению интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,72 руб./$1 (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,45 руб./EUR1 (-11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,75 копейки к уровню закрытия четверга, до 79,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне благоприятных сигналов с внешних рынков и дорожающей нефти. Поддержку рынкам оказывают надежды на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на сохранение опасений относительно долгосрочного ущерба для мировой экономики из-за пандемии.

Сообщения о том, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, уже в октябре этого года поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности, оказали благоприятное влияние на настроения инвесторов.

При этом с начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск пятницы достигло 22 млн 678 тыс. 483 человек, увеличившись за сутки на 267 тыс. 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 тыс. 698 против 787 тыс. 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.

Народный банк Китая в пятницу влил 200 млрд юаней в банковскую систему за счет операций обратного РЕПО. Регулятор предложил рынку 150 млрд в рамках 7-дневных операций и 50 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. Ставки по данным операциям составляют 2,2% и 2,35% соответственно.

Тем временем, согласно опубликованному в четверг протоколу июльского заседания Европейского центрального банка, руководители регулятора не исключают возможности того, что экономике еврозоны потребуются дополнительные стимулы этой осенью.

Участники заседания отмечали наличие понижательных рисков для экономики, связанных с тем, что государства еврозоны начали постепенно сворачивать меры, вводившиеся ими с целью поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса, говорится в документе.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу немного повышаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,2% - до $44,99 за баррель. Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,05%, до $42,84 за баррель.

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.