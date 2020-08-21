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Главная / Мнения аналитиков / Хеджфонды разрушают фондовый рынок США - ITI Capital
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21 августа 2020 года 11:25
Хеджфонды разрушают фондовый рынок США - ITI Capital
Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, говорится в обзоре ITI Capital. Нефундаментальный рост продолжается, в лидеры вышли компании с высоко цикличной продукцией, которые в тяжелые экономические времена не должны вызывать ажиотаж, в частности, Apple (+2,3%), Tesla (+6,5%), стоимость которой превзошла $2000/акция. "Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - Как следствие, cекторы технологий и коммуникаций S&P 500 выросли более чем на 60% и 40%, соответственно, с мартовских минимумов, что способствовало повышению широкого индекса, который достиг максимума за шесть месяцев. В основном физлица, как мы с вами, не покупают такие компании, их покупают институциональные фонды, включая те, которые управляют пенсионными средствами, в частности BlackRock, Vanguard, а также хеджфонды, в т.ч. Bridgewaters, Medallion и т.д.". Dow Jones вырос на 0,2%, до 27739,73 п., Nasdaq Composite - на 1,1%, до 11264,95 п., в 35-й раз за год достигнув максимума. Инвесторы продали акции нефтегазовых компаний, в результате чего сектор S&P 500 снизился на 2,1%, после того, как крупные производители заявили, что на восстановление спроса уйдет больше времени, чем они изначально ожидали. ОПЕК+ заявила в среду, что рынок нефти остается хрупким, а возобновление роста числа случаев заболевания несет угрозу восстановлению потребления сырья. Под давлением также оказались банки и финансовые институты из-за заявлений ФРС.
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21 августа 2020 года 12:41
Рубль находится под давлением, поскольку инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению экспертов банка, в четверг на российскую валюту оказало давление общее ухудшение настроений на... читать дальше
.21 августа 2020 года 12:15
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Gold Trust, усматривая перспективу дальнейшего их роста до конца года. "Золото по традиции является востребованным активом в периоды повышенной политической или экономической неопределенности. В прошлом году о вложениях в золото... читать дальше
.21 августа 2020 года 11:51
Рецессия в российской экономике может оказаться заметно меньше текущего прогноза аналитиков "Уралсиба", говорится в обзоре корпорации. "Согласно нашим расчетам, в июле российский ВВП снизился на 6,7% после падения на 8,5% во 2 кв. 2020 г. Основной положительный вклад в экономическую динамику в... читать дальше
.21 августа 2020 года 11:37
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов и превысил 3020 пунктов во главе с раллирующими к новым максимумам акциями "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. читать дальше
.21 августа 2020 года 11:08
Настроения глобальных инвесторов по отношению к EM улучшаются, наблюдается рост притока в фонды акций и облигаций GEM - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отношение глобальных инвесторов к EM (развивающиеся рынки) улучшается - притоки в фонды акций и облигаций GEM растут, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Совокупный... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:45
Давление на котировки ОФЗ сохранится в перспективе ближайших недель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Ухудшение настроений инвесторов на внешних рынках вчера прервало восстановительную коррекцию ОФЗ - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 5,27% годовых, 10-летних – на 6 б.п. –... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:29
Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар - Промсвязьбанк
Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар ввиду стабилизации внешнего фона, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Пара доллар/рубль в четверг продемонстрировала умеренный рост, выйдя из привычного диапазона последних... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:26
Москва. 21 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и благодаря улучшению интереса инвесторов к риску. читать дальше
.21 августа 2020 года 10:19
Настроения глобальных инвесторов по отношению к EM улучшаются, наблюдается рост притока в фонды акций и облигаций GEM - BCS GM
Отношение глобальных инвесторов к EM (развивающиеся рынки) улучшается - притоки в фонды акций и облигаций GEM растут, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и... читать дальше
.21 августа 2020 года 09:59
Индекс Мосбиржи в пятницу может стабилизироваться у отметки 3000 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2995-3005 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 п.... читать дальше
.21 августа 2020 года 09:50
Аналитики ИК "Атон" полагают, что российский фондовый рынок начнет сессию пятницы подъемом на 0,75 - 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.21 августа 2020 года 09:42
Москва. 21 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты. читать дальше
.21 августа 2020 года 09:36
Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар при сохранении негативного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль вместе с турецкой лирой был в четверг среди главных аутсайдеров валют развивающихся стран, - отмечает Кочетков. - Ухудшение... читать дальше
.21 августа 2020 года 09:35
Фондовые индексы США выросли вслед за акциями технологического сектора, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций АТР растут вслед за Уолл-стрит на фоне надежд на вакцину от COVID-19. Нефть дорожает на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+, Brent - $45,07 за баррель читать дальше
.21 августа 2020 года 09:25
Размер дивидендов Сбербанка определит среднесрочные настроения инвесторов, отмечается в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. В пятницу пройдет заседание Наблюдательного совета банка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является... читать дальше
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