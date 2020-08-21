Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар - Промсвязьбанк

Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар ввиду стабилизации внешнего фона, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Пара доллар/рубль в четверг продемонстрировала умеренный рост, выйдя из привычного диапазона последних дней, зоны 73-73,6 руб., и протестировав отметку в 74 руб. на фоне заметного ухудшения конъюнктуры мировых рынков и внутридневного давления на нефтяные котировки. Отметим, что российская валюта смотрелась вчера похуже валют-аналогов, показавших слабые отклонения по итогам дня, не сумев отыграть улучшение внешнего фона поздним вечером, что удалось бразильскому реалу, тоже заметно слабевшему в течение дня", - комментирует Локтюхов.

Наблюдаемая в пятницу утром стабилизация ситуации на рынке нефти и настроений на мировых рынках в условиях приближения налогового периода (25 августа - уплата НДПИ, НДС и акцизов) будет способствовать некоторому восстановлению и позиций российской валюты, полагает эксперт банка.

"Рассчитываем в пятницу увидеть движение доллара в диапазоне 73,5-74 руб. с попытками возврата чуть ниже. Однако осторожно смотрим на перспективы рубля на горизонте недели-двух: риски ухудшения внешнего фона и возобновления к концу месяца его ослабления в паре с долларом в направлении верхней границы нашего текущего целевого диапазона (70-75 руб. ) оцениваем как высокие", - прогнозирует Локтюхов.