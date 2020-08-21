Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти на улучшении внешнего фона

Москва. 21 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний. Давление на рынок в начале торгов оказали опасения по поводу перспектив восстановления экономики после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистические данные, оказавшиеся хуже прогнозов. Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в пятницу. Поддержку рынкам оказывают надежды на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Рост фондовых индексов региона отражает также положительную динамику на рынке акций США. Сообщения о том, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, уже в октябре этого года поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности, оказали благоприятное влияние на настроения инвесторов, несмотря на текущую неопределенность относительно глобального экономического роста.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу утром плавно повышаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $44,98 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1%. Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,02%, до $42,83 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%.

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях. Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,352 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,847 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 августа снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,1%, опустившись до 701,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,2%), "РЖД-001P-13R" (-0,9%) и "Газпром БО-22" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром БО-23" (+0,34%), "МТС-001Р-14" (+0,26%) и "Автодор-002Р-05" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 64,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-309R на 644,776 млн рублей и 73,49% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-310R на 734,860 млн рублей. Номинальный объем выпусков - по 1 млрд рублей. Срок обращения займов - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона облигаций - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Вита лайн" установила ставку 1-го купона бондов на 1,25 млрд рублей на уровне 10% годовых со сроком обращения 4 года. Компания с 5 по 19 августа принимала заявки инвесторов на приобретение данного выпуска облигаций. Техразмещение запланировано на 24 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Трейд Менеджмент" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам будут выплачиваться ежемесячно, ставки 1-48 определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.