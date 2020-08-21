Индекс Мосбиржи в пятницу может стабилизироваться у отметки 3000 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу может стабилизироваться у отметки 3000 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2995-3005 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3020, 3030 п. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи может стабилизироваться около ближайшего психологически значимого уровня 3000 п. Скромное утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не способствует масштабному коррекционному отскоку локального рынка акций после вчерашнего обвала", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация июльской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).