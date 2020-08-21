Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар - "Открытие Брокер"

Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар при сохранении негативного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль вместе с турецкой лирой был в четверг среди главных аутсайдеров валют развивающихся стран, - отмечает Кочетков. - Ухудшение ожиданий по восстановлению мировой экономики также формирует негативные ожидания по сырьевому спросу. Кроме того, попытка ОФЗ подрасти натолкнулась на глобальный спад аппетитов к риску. Единственным фактором поддержки рубля на текущий момент является конвертация валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов. При сохранении негативного внешнего фона рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар, тем более, что американская валюта предпринимает попытки скорректировать своё падение за июль и начало августа. С другой стороны, на рынках все меняется очень быстро и жадность до риска может вернуться в любой момент. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,67% до 73,79, а евро на 0,93% до 87,56".