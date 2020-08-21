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Главная / Мнения аналитиков / Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар - "Открытие Брокер"
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21 августа 2020 года 09:36
Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар при сохранении негативного внешнего фона, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль вместе с турецкой лирой был в четверг среди главных аутсайдеров валют развивающихся стран, - отмечает Кочетков. - Ухудшение ожиданий по восстановлению мировой экономики также формирует негативные ожидания по сырьевому спросу. Кроме того, попытка ОФЗ подрасти натолкнулась на глобальный спад аппетитов к риску. Единственным фактором поддержки рубля на текущий момент является конвертация валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов. При сохранении негативного внешнего фона рубль вполне может ослабнуть до 75,0 за доллар, тем более, что американская валюта предпринимает попытки скорректировать своё падение за июль и начало августа. С другой стороны, на рынках все меняется очень быстро и жадность до риска может вернуться в любой момент. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,67% до 73,79, а евро на 0,93% до 87,56".
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21 августа 2020 года 12:41
Рубль находится под давлением, поскольку инвесторов тревожит политика и негативный внешний фон, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По мнению экспертов банка, в четверг на российскую валюту оказало давление общее ухудшение настроений на... читать дальше
.21 августа 2020 года 12:15
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Gold Trust, усматривая перспективу дальнейшего их роста до конца года. "Золото по традиции является востребованным активом в периоды повышенной политической или экономической неопределенности. В прошлом году о вложениях в золото... читать дальше
.21 августа 2020 года 11:51
Рецессия в российской экономике может оказаться заметно меньше текущего прогноза аналитиков "Уралсиба", говорится в обзоре корпорации. "Согласно нашим расчетам, в июле российский ВВП снизился на 6,7% после падения на 8,5% во 2 кв. 2020 г. Основной положительный вклад в экономическую динамику в... читать дальше
.21 августа 2020 года 11:37
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов и превысил 3020 пунктов во главе с раллирующими к новым максимумам акциями "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%. читать дальше
.21 августа 2020 года 11:25
Инвесторы продолжают делать ставку на IT-компании, которые получают поддержку от государства в виде низких ставок и фискального стимулирования, говорится в обзоре ITI Capital. Нефундаментальный рост продолжается, в лидеры вышли компании с высоко цикличной продукцией, которые в тяжелые... читать дальше
.21 августа 2020 года 11:08
Настроения глобальных инвесторов по отношению к EM улучшаются, наблюдается рост притока в фонды акций и облигаций GEM - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отношение глобальных инвесторов к EM (развивающиеся рынки) улучшается - притоки в фонды акций и облигаций GEM растут, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Совокупный... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:45
Давление на котировки ОФЗ сохранится в перспективе ближайших недель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Ухудшение настроений инвесторов на внешних рынках вчера прервало восстановительную коррекцию ОФЗ - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 5,27% годовых, 10-летних – на 6 б.п. –... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:29
Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар - Промсвязьбанк
Рубль в пятницу, скорее всего, восстановит позиции в пределах диапазона 73,5-74 за доллар ввиду стабилизации внешнего фона, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Пара доллар/рубль в четверг продемонстрировала умеренный рост, выйдя из привычного диапазона последних... читать дальше
.21 августа 2020 года 10:26
Москва. 21 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и благодаря улучшению интереса инвесторов к риску. читать дальше
.21 августа 2020 года 10:19
Настроения глобальных инвесторов по отношению к EM улучшаются, наблюдается рост притока в фонды акций и облигаций GEM - BCS GM
Отношение глобальных инвесторов к EM (развивающиеся рынки) улучшается - притоки в фонды акций и облигаций GEM растут, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и... читать дальше
.21 августа 2020 года 09:59
Индекс Мосбиржи в пятницу может стабилизироваться у отметки 3000 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2995-3005 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 п.... читать дальше
.21 августа 2020 года 09:50
Аналитики ИК "Атон" полагают, что российский фондовый рынок начнет сессию пятницы подъемом на 0,75 - 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.21 августа 2020 года 09:42
Москва. 21 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты. читать дальше
.21 августа 2020 года 09:35
Фондовые индексы США выросли вслед за акциями технологического сектора, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций АТР растут вслед за Уолл-стрит на фоне надежд на вакцину от COVID-19. Нефть дорожает на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+, Brent - $45,07 за баррель читать дальше
.21 августа 2020 года 09:25
Размер дивидендов Сбербанка определит среднесрочные настроения инвесторов, отмечается в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. В пятницу пройдет заседание Наблюдательного совета банка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является... читать дальше
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