Размер дивидендов Сбербанка определит среднесрочные настроения инвесторов - "Алор Брокер"

Размер дивидендов Сбербанка определит среднесрочные настроения инвесторов, отмечается в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. В пятницу пройдет заседание Наблюдательного совета банка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако эксперт не исключает, что, как и в случае с ВТБ, правительство разрешить банку заплатить меньше. В этом случае акции банка упадут на несколько процентов, да и весь рынок потянут за собой.

"Если все-таки на дивиденды пойдет половина прибыли, акции Сбера в течение пары дней вполне могут уйти к сопротивлению 242 руб, а при дальнейшей поддержки со стороны внешнего фона пробить его и направится к следующей цели в районе 255 руб.", - отмечает Антонов.

Риски развития коррекции на мировом рынке оказались напрасными: американский рынок акций в четверг не стал продолжать падение и закрылся небольшим ростом. В пятницу утром американские фьючерсы слабо подрастают, что, по мнению аналитика, говорит в пользу того, что и мы откроемся ростом после 2-процентного падения вчера. "Однако уверенности в том, что и российский рынок акций возобновит среднесрочный рост, пока нет. Слишком много негативных сигналов мы увидели вчера", - подчеркивает Антонов.