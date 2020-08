Фондовые индексы США выросли, нефть дорожает

Фондовые индексы США выросли вслед за акциями технологического сектора, Nasdaq обновил рекорд. Рынки акций АТР растут вслед за Уолл-стрит на фоне надежд на вакцину от COVID-19. Нефть дорожает на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+, Brent - $45,07 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом после изначального снижения, при этом индикатор Nasdaq закрылся на рекордном максимуме на фоне спроса инвесторов на акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок в начале торгов оказали опасения по поводу перспектив восстановления экономики после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистические данные, оказавшиеся хуже прогнозов.

Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем индекс производственной активности Филадельфии в августе снизился сильнее ожиданий.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до 17,2 пункта по сравнению с 24,1 в июле. Показатель стал минимальным за три месяца.

Аналитики ожидали снижения показателя до 21 пункта, сообщает Trading Economics.

Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

Технологический сектор демонстрирует лучшую динамику на рынке в текущем году. Так, капитализация Facebook Inc. (SPB: FB) с начала года увеличилась более чем на 30%, акции Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли более чем на 60%. Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подскочила более чем на 78%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - более чем на 50%.

"Превосходящая рынок динамика техсектора ожидаема с учетом уникальности ситуации, однако эта уникальность начинает сходить на нет", - говорит главный стратег по глобальным инвестициям Charles Schwab Джефф Клейнтоп, которого цитирует MarketWatch.

"Кажется, что рецессия осталась позади, и, надеюсь, мы прошли пик новых случаев заражения коронавирусом в большинстве развивающихся стран, включая США", - отметил эксперт.

По итогам торгов в четверг акции Apple подорожали на 2,2%, Facebook - на 2,4%, Netflix - на 2,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,3%. Тем временем бумаги Amazon прибавили в цене 1,1%.

Акции Tesla подскочили на 6,6%, при этом их цена впервые поднялась выше $2 тыс.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) выросли на 1,7% на сообщении компании о плане ускоренного обратного выкупа акций.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подросли на 0,02%. Квартальные результаты и прогноз американского производителя графических процессоров превзошли ожидания рынка благодаря высокому спросу на онлайн-игры и сервисы для дистанционной работы в условиях пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 46,85 пункта (0,17%) - до 27739,73 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 10,66 пункта (0,32%) и составил 3385,51 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 118,49 пункта (1,06%) - до 11264,95 пункта. Индикатор достиг рекордного максимума в 35-й раз с начала года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу.

Поддержку рынкам оказывают надежды на создание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на сохранение опасений относительно долгосрочного ущерба для мировой экономики из-за пандемии, пишет MarketWatch. Рост фондовых индексов региона отражает положительную динамику на рынке акций США.

Сообщения о том, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывается американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с германской биотехнологической компанией BioNTech, уже в октябре этого года поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности, оказали благоприятное влияние на настроения инвесторов, несмотря на текущую неопределенность относительно глобального экономического роста, отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса. С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск пятницы достигло 22 млн 678 тыс. 483 человек, увеличившись за сутки на 267 тыс. 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 тыс. 698 против 787 тыс. 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.

Участники заседания высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.

Данные министерства труда США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения показателя до 925 тыс.

Японский индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу поднимается на 0,3%.

Рост потребительских цен в Японии в июле ускорился до 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Это самые высокие темпы подъема с марта, что главным образом обусловлено ростом цен на продукты питания, отмечает Trading Economic.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в июле 2020 года не изменились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, как и в июне.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,1%.

В лидерах роста оказались акции поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc., которые подскочили на 4,4%. Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 0,9%.

Также подорожали бумаги автопроизводителей, включая Nissan Motor Co. (+0,9%), Honda Motor Co. (+0,1%), Suzuki Motor Corp. (+1,3%), Subaru Corp. (+0,5%), Toyota Motor Corp. (+0,1%).

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустились на 0,1%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге стали акции оператора казино Galaxy Entertainment Group, цена которых выросла на 5,2%. Бумаги телекоммуникационной компании China Unicom Hong Kong подорожали на 4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 2,6%.

Котировки бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. снизились на 1,8% и 1,5% соответственно, став лидерами падения.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,8%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подскочили на 6,2%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Давление на рынок оказали сообщения о том, что власти Австралии могут не одобрить сделку по приобретению второго крупнейшего в стране производителя молока Lion Diary & Drinks китайской China Mengniu Diary после того, как в КНР началось антидемпинговое расследование в отношении австралийских вин, отмечает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в пятницу составляет $45,07 за баррель, что на $0,17 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%).

Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (1,3%), до $42,95 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на $0,29 (0,7%).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

В четверг давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.

