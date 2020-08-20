Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро в условиях негативной динамики мировых рынков

Москва. 20 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 73,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,68 руб./EUR1, подорожав на 91,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,53 копейки - до 80,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики мировых рынков и падающей нефти. Инвесторы снизили аппетит к риску после публикации протокола июльского заседания ФРС, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса. Руководители Федрезерва отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики.

Представители американского центробанка сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

Они также высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.

В отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики отмечалось, что в определенный момент может оказаться целесообразным внесение большей ясности в планы Федрезерва. В этом контексте обсуждались возможности привязки изменений ставки к достижению одного или нескольких экономических ориентиров, к определенному календарному периоду, а также к целям по инфляции или занятости.

Протокол показал, что руководители Федрезерва могут завершить стратегическую оценку политики, существенно изменив уже на следующем заседании текст заявления, который будет опубликован по его итогам.

Среди участников заседания, высказавшихся по вопросу еще одного инструмента, который мог бы использовать Центробанк - контроля кривой доходности, большинство считает, что его положительный эффект для экономики в нынешних условиях будет сдержанным, поскольку ставки долгосрочных облигаций в США уже являются очень низкими.

"Многие из этих участников также указали на потенциальные расходы, связанные с контролем кривой доходности", - говорится в протоколе.

Между тем, переговоры в США насчет нового пакета стимулирующих мер остаются в тупике, а количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе повысилось.

Опубликованные в четверг данные министерства труда США показали, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, тогда как неделей ранее оно впервые с марта упало ниже 1 млн.

Эксперты ожидали снижения показателя до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о планах проведения переговоров между США и Китаем. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что Вашингтон и Пекин вернутся за стол переговоров в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне. Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем". При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространение коронавирусной инфекции в мире.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в четверг рубль заметно дешевеет к евро и доллару США. "Падение рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок, их негативная динамика может быть связана с падением интереса инвесторов к рисковым активам после обнародования в среду протокола последнего заседания ФРС. Хотя текущие меры стимулирования остаются в силе и курс на мягкую монетарную политику американского регулятора вероятно будет продолжен, участники рынка могли рассчитывать на более решительные меры, подтверждения которых в опубликованном документе могло не найтись. На повестке дня также остаются нестабильная ситуация в Белоруссии и неопределенность относительно торговых и политических разногласий США и Китая", - подчеркивает Беспалов.

"В четверг рубль провел день, находясь под серьезным давлением. С одной стороны, на валютных площадках развивающихся рынков преобладало бегство от риска, которому во многом способствовала еще накануне публикация протокола ФРС, где выражалась обеспокоенность в отношении темпов восстановления американской экономики в условиях пандемии. Вместе с рублем в четверг серьезно снижались бразильский реал (-1,7%), турецкая лира (-0,8%), южноафриканский рэнд (-0,3%), индийская рупия (-0,3%) и другие. На фоне бегства от риска падали и котировки нефти: к концу рабочего дня стоимость марки Brent теряла около 1%, а в ходе торгов были близка к $44 за баррель. С другой стороны, негативный отпечаток на позиции российской валюты по-прежнему накладывали сохраняющиеся геополитические риски, усиливающие санкционную риторику", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Внутренним фактором, повлиявшим на динамику рубля, стала новость о госпитализации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Самолет, на котором летел Навальный, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме. Предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить. По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свою обеспокоенность относительно состояния, в котором находится российский оппозиционер Алексей Навальный после предполагаемого отравления. "Обеспокоен, узнав о подозрении на отравление Алексея Навального. В случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Боррель в четверг в твиттере. "Желаю ему скорейшего и полного выздоровления", - добавил глава европейской дипломатии.

"...Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. Может быть, кому-то это покажется странным, но данная новость имеет прямое отношение к курсу российских акций и рубля. Запад легко может обвинить Кремль в покушении на известного оппозиционера и ввести новые санкции. Прекрасный повод. Даже более подходящий, чем Беларусь. Ясность с данной ситуацией наступит в ближайшие несколько дней", - отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после публикации протокола июльского заседания FOMC.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 1,3% - до $44,78 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 1,07%, до $42,47 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на 0,88%, до $42,73 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился. "Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ РФ 17 и 18 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 53,19 копейки, до 73,7711 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,24 копейки, до 87,4261 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 54,77 копейки по отношению к среде и составил 73,8334 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 59,75 копейки и составил 73,2907 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 605,414 млн, из которых $873,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 762,342 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 14,41 копейки, до 87,3931 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,14 копейки и составил 87,4626 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR487,843 млн, из которых EUR189,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,156 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов слега повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,5% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,37% и 4,42% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца повысилась также на 1 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 4,65% годовых.