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20 августа 2020 года 19:22

Рынок акций РФ в четверг упал ниже 3000п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 20 августа. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, а также выхода негативной статистики по американскому рынку труда. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов во главе с упавшими из-за отсечки дивидендов акциями "Ростелекома", при этом подросли бумаги "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2993,69 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1272,81 пункта (-3,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 74,07 рубля (+0,77 рубля), золото просело до $1956,8 за тройскую унцию (-0,7%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торговались акции "Ростелекома" (-4,4% и -4,9% "префы", дивиденды за 2019 год - 5 рублей на акцию каждого вида) и ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,5%, дивиденды за второй квартал 2020 года - 14,61 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,8% и -3,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "Газпрома" (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%).

Совет директоров "Полюса" (-0,4%) решил созвать внеочередное собрание акционеров 30 сентября в заочной форме, куда будет вынесен вопрос о дивидендах за I полугодие 2020 года. Рекомендации по объему дивидендов совет директоров даст позднее на основании полугодовых результатов компании по МСФО. "Полюс" планирует опубликовать отчетность по МСФО 7 сентября. По итогам I полугодия 2019 года "Полюс" выплатил 162,98 рубля на акцию, финальные дивиденды за 2019 год одобрены в размере 244,75 рубля на акцию.

Выросли акции "Яндекса" (+1,8%).

"Яндекс" занял место ГМК "Норильский никель" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" понижен на 338 базисных пунктов до 4,72%. Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк и "Яндекс". Ранее индексный провайдер MSCI включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1%. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаила Зельцера, еще накануне биржевые индексы акций штурмовали многомесячные и даже исторические максимумы, а в четверг наблюдалось единодушное падение рисковых активов. Причина резкой смены сантимента кроется в оценках Центробанка США перспектив американской экономики - регулятор указывает на среднесрочную неопределенность в динамике макропоказателей страны на фоне пандемии. При этом околонулевые процентные ставки сохраняются.

Нисходящее движение рынков пока укладывается в рамки технической коррекции, вероятность возобновления роста сохраняется. Нефтяной рынок также реагирует на ухудшение фона, цена Brent ушла ниже $45 за баррель. Сдерживает расширение коррекционных настроений в нефти фактор договора членов альянса ОПЕК+ о сокращении производства и очевидный тренд на падение запасов сырья в США.

На таком фоне российские индексы закономерно снизились. Не добавляет оптимизма и фактор политической нестабильности в соседнем государстве. Инвесторы все же закладывают риски санкционного давления от "западных партнеров". Наблюдается фронтальное снижение рынка, при этом наибольшему давлению подвержены секторы "нефти и газа" и "металлов и добычи", лучше рынка - выглядят транспортный и потребительский секторы МосБиржи.

Явную устойчивость демонстрируют акции "Яндекса": инвесторы все еще отыгрывают включение эмитента в индекс MSCI Russia. Спросом пользуются и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), часто выступающие защитным активом в ситуации неопределенности и снижения курса рубля, отмечает Зельцер.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынкам предложили сразу несколько тем для пессимизма. Президент США Трамп вполне терпимо относится к идее развала торгового соглашения с Китаем. В ФРС предупреждают о неопределенности восстановления экономики и о необходимости дальнейших фискальных стимулов. В то же время именно с новыми фискальными стимулами произошла заминка, так как демократы и республиканцы в американском Конгрессе пока не могут найти компромисс. Плюс ко всему госсекретарь США Майк Помпео предупредил Китай и РФ о том, чтобы они не становились на пути Вашингтона в вопросе санкций против Ирана.

Благодаря изменениям в индексе MSCI Russia 10/40 бумаги "Яндекса" оказались в лидерах дня, а "Норникель" - среди аутсайдеров. Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) предложил акционерам новую редакцию устава, предусматривающую изменение подхода к выплате дивидендов на привилегированные акции, что рынок отнес к негативным событиям. "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) сообщила о прибыли в II квартале в размере 22 млрд рублей против убытка 13,806 млрд рублей в I квартале (по итогам полугодия прибыль сократилась на 96,2%, до 8,232 млрд рублей).

Рубль вновь оказался под давлением на фоне ухудшения аппетитов к риску. Европейские индексы упали, основные потери понес сектор базовых материалов на фоне роста рисков разрыва торгового соглашения США и Китая. Несмотря на то, что министерство торговли КНР все же сообщило, что стороны договорились о проведении ревизии соглашения в ближайшие дни, переговоры могут оказаться бесполезными. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что президент Трамп хочет удержать часть доходов от продажи англоязычного сегмента TikTok в американскую казну.

Нефть оказалась под давлением новостей о коронавирусе. В Европе местные и центральные власти возвращают ряд мер социального дистанцирования, включая масочный режим и запрет на массовые скопления граждан. Естественно, что лимиты на социальную жизнь негативно отражаются на потреблении топлива. В ОПЕК+ также считают, что темпы восстановления спроса оказались более медленными, чем ранее предполагалось. В Минэнерго США отмечают, что общий топливный спрос за последние четыре недели оказался на 14% ниже, чем в аналогичный период год назад.

Текущая повестка дня в полной мере касается и российского рынка. Проблемы в торговых отношениях США и Китая, а также рост числа признаков второй волны COVID-19 повышают вероятность проблем сырьевого спроса на глобальном рынке, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, поворотным моментом для динамики фондовых площадок в конце недели стала публикация протоколов Федрезерва - мнение регулятора касательно текущей ситуации в американской экономике не совпало с ожиданиями инвесторов. Восстановление рынка труда и экономической активности, весьма вероятно, замедлится, что связано с сохранением действующих ограничений и ростом числа зараженных коронавирусом. Для достижения стабильности потребуется больше мер поддержки, а темп роста экономики будет медленным. Ухудшению сантимента способствовал и откат нефтяных котировок из-за опасений слабого спроса.

Ухудшила настроение участников рынков и геополитика. Президент США Трамп угрожает Китаю санкциями из-за вспышки коронавируса, соответствующее расследование будет завершено в ближайшее время. Продолжается давление и на китайские технологические компании. По данным СМИ, в скором времени могут состояться телефонные переговоры представителей двух стран по условиям выполнения первой фазы торгового соглашения, что добавит волатильности.

В итоге, неблагоприятная внешняя конъюнктура привела к падению российского фондового рынка. Индекс МосБиржи откатился к уровню 3000 пунктов. Под волну продаж попали ключевые "фишки" и бумаги нефтегазового сектора. На волне ослабления рубля явными аутсайдерами торгов выступили бумаги сектора электроэнергетики. Неплохая отчетность не помогла избежать просадки несколько перегретым акциям "Магнита". Лучше рынка выглядел продолживший обновлять максимумы "Яндекс".

В пятницу на рыночный сантимент могут повлиять предварительные данные по деловой активности в сфере услуг и промышленности США и ЕС. Экономическая неопределенность, геополитическая напряженность и неясность с принятием нового пакета стимулов в Конгрессе США могут способствовать сохранению негативных настроений в конце месяца, считает Антонов.

В четверг снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, китайский индекс Shanghai Composite -на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 1,1-1,6%), однако пытается возобновить рост Америка (индекс S&P 500 после негативного старта дня вышел в плюс на 0,2%).

Руководители Федрезерва на июльском заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики.

В конце июля Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкуп активов "по крайней мере прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Народный банк Китая (НБК) в четверг, как и ожидалось, сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений четвертый месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

В США в четверг вышла слабая статистика, оказавшая давление на фондовые площадки. По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн при прогнозах снижения до 920-925 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в августе упал до 17,2 пункта при прогнозах снижения до 20,8 пункта.

Нефть в четверг также проседает на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания Федрезерва, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса; цена Brent к 18:50 откатилась на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,81 за баррель (-1,2% и -0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,47 за баррель (-1,1% и +0,1% в среду).

По данным Минэнерго США, спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-10,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-8,7% и -10,9% "префы"), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-7,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,7%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-5,6%).

Акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) сократили утренний откат с 2,8% до 1,4% после выхода неплохого отчета за II квартал по МСФО: чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза - до 5,28 млрд рублей с 2,2 млрд рублей годом ранее.

Подорожали "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+28,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+3,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,102 млрд рублей (из них 26,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,979 млрд рублей - на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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