Рынок акций РФ утром откатился к уровням середины прошлой недели, растет Яндекс на новостях

Москва. 20 августа. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми рынками после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, обрисовавшего мрачные экономические перспективы; индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням середины прошлой недели во главе с упавшими из-за отсечки дивидендов акциями "Ростелекома", при этом растут бумаги "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3023,67 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1291,23 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 73,82 рубля (+0,52 рубля), золото просело до $1940,5 за тройскую унцию (-1,5%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции "Ростелекома" (-3,6% и -4,5% "префы", дивиденды за 2019 год - 5 рублей на акцию каждого вида) и ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%, дивиденды за 2 квартал 2020 года - 14,61 рубля на акцию).

Также подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%).

Выросли акции "Яндекса" (+1,6%), "Мосбиржи" (+0,1%).

"Яндекс" занял место ГМК "Норильский никель" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом 9,44%, в то время как вес бумаг "Норникеля" понижен на 338 базисных пунктов до 4,72%. Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк и "Яндекс". Ранее акции индексный провайдер MSCI включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1%. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, поворотным моментом для динамики фондовых площадок стала публикация протоколов Федрезерва, которые ухудшили настроения к концу недели. Отдельные представители ФРС высказались в том плане, что восстановление рынка труда и экономической активности, которое наблюдалось в мае-июне, весьма вероятно, замедлится, что связано с сохранением действующих ограничений на открытие бизнеса на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Для достижения стабильности потребуется больше мер поддержки, а темп восстановления будет медленным. Также Федрезерв дал ориентир по динамике ключевой ставки, которая останется неизменной до конца 2021 года. Ухудшению сантимента способствовал и откат нефтяных котировок на опасениях падения спроса.

Президент США Дональд Трамп в очередной угрожает Китаю санкциями из-за вспышки коронавируса, соответствующее расследование будет завершено в ближайшее время. Также, по данным СМИ, в скором времени могут состояться телефонные переговоры представителей двух стран по условиям выполнения первой фазы торгового соглашения (как известно, запланированная на минувшую субботу встреча США-КНР не состоялась). По-прежнему нет консенсуса в Конгрессе по пакету стимулов.

Учитывая ухудшение настроений на мировых рынках и откат нефтяных котировок, индекс МосБиржи откатился в диапазон 3000-3050 пунктов, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный: снижаются котировки нефти и промышленных металлов, азиатские индексы несут существенные потери на рисках срыва торгового соглашения США и КНР, а также слабых перспективах новых стимулов в ближайшее время. Доллар немного укрепил свои позиции, что сказывается на всем классе рискованных активов.

Протокол ФРС заставил инвесторов вспомнить о рисках. Регулятор в целом подчеркивает необходимость дальнейших фискальных стимулов для сохранения траектории восстановления экономики после COVID-19 шока. Однако именно с фискальными мерами сохраняются проблемы. Новый пакет поддержки забуксовал в Конгрессе из-за существенных различий в позициях демократов и республиканцев. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в интервью Politico, что она готова вдвое снизить притязания демократов, чтобы способствовать скорейшему принятию пакета, но также будет настаивать на одобрении более широкого набора мер до конца года. Президент Трамп добавил неприятных ощущений своим заявлением о том, что он может позволить развалиться торговой сделке "первой фазы" с КНР из-за эскалации противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Госдеп США предупредил колледжи и университеты о необходимости ликвидировать свои инвестиции в китайские активы.

Протокол заседания ФРС также показал, что идея таргетирования доходностей казначейских обязательств пока не находит поддержки, что спровоцировало распродажи на данном сегменте рынка и весьма резвое укрепление доллара. Весьма настойчивые суждения о рисках восстановления экономики США без новых стимулов привели к ухудшению настроений в азиатском регионе, который существенно зависит от экспорта на североамериканский рынок. Народный банк Китая сохранил годовые ставки неизменными, но рынок оказался разочарован тем, что ЦБ Китая воздержался от дальнейших агрессивных стимулов, полагает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что в опубликованных протоколах Федрезерва отмечается угроза экономическому росту из-за проблем коронавируса. На рынке акций РФ внутренних идей для роста нет, поэтому индекс МосБиржи может протестировать отметку 3000 пунктов. Золото вновь дешевеет, все говорит в пользу того, что мощный восходящий тренд по золоту завершился.

Интересной идеей являются акции Сбербанка - в пятницу состоится заседание наблюдательного совета, на котором будет принято решение по дивидендам. Наиболее вероятным сценарием является направление на выплаты половины прибыли за прошлый год. При таком раскладе дивидендная доходность акций Сбербанка намного превысит 7% и это не только удержит бумаги банка от распродаж в случае продолжения ухудшения внешнего фона, но и вполне может спровоцировать их рост против рынка в целом.

Также одной из самых интересных среднесрочных идей являются привилегированные акции "Сургутнефтегаза", в цену которых еще не заложен текущий низкий курс рубля. Доллар в четверг может подняться к отметке 74 руб./$1.

Прошедшая в среду встреча мониторингового комитета ОПЕК+ не преподнесла сюрпризов, но в целом была благоприятной для рынка нефти. Прежде всего, радует призыв компенсировать 2,3 млн баррелей в сутки излишне добытой нефти в течение августа-сентября. В результате, реальное сокращение добычи может составить около 8,85 млн б/с, в то время как нынешним договором предусмотрено снижение лишь на 7,7 млн б/с. Однако это лишь убережет нефть от сильного снижения. По-прежнему актуальным остается коридор $44,4-45,4 за баррель Brent, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, чувствуется, что биржевые "быки" устали. Цены на нефть не растут, есть предпосылки усиления санкционного давления на Россию. Отчасти такое давление связано с грядущими выборами в США и ситуацией вокруг Ирана, отчасти это давление связано с событиями в Белоруссии (Запад хочет минимизировать влияние России на происходящие в Белоруссии события). Никакой паники на рынке нет, но некоторая настороженность присутствует.

Цены на золото снижаются и на дневном графике есть "медвежьи" расхождения по индикаторам. В последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в мире идет на спад, постоянно появляются позитивные новости о появлении вакцин против вируса. Для золота это негатив. Есть несколько вариантов развития дальнейших событий. Золото может найти опору на уровне $1920 или на уровне $1840. Учитывая, что в долгосрочной перспективе мировую экономику ждет стагфляция, стоит присмотреться к покупке фьючерса на золото и к акциям золотодобытчиков. В текущей ситуации 20% накоплений можно держать в золоте и акциях золотодобывающих компаний.

Публикация июльского протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам не внесла ясность относительно дальнейших действий по процентным ставкам на следующем заседании. А инвесторы уже "подсели" на "наркотик новостей" о дальнейшем денежном стимулировании. Если заболеваемость COVID-19 и дальше будет снижаться и не будет риска повторного закрытия экономики, не будет спешки с дальнейшим денежным стимулированием. Пока Конгресс не продлил бюджетные стимулы, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики не актуален, считает Верников.

В среду в США индексы снизились на 0,3-0,5% после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обрисовавшего мрачные экономические перспективы.

Руководители Федрезерва на минувшем заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики.

В конце июля Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, а также пообещал продолжать выкуп активов "по крайней мере прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Вслед за США в четверг преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, китайский индекс Shanghai Composite -на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК), как и ожидалось, сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений четвертый месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Нефть в четверг также проседает на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания Федрезерва, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в среду.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,07 за баррель (-0,7% и -0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,55 за баррель (-0,9% и +0,1% в среду).

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти стране на прошлой неделе сократились на 1,63 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,85-3,8 млн баррелей, а резервы бензина упали на 3,322 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-2 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей.

Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-9,9%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,3%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,855 млрд рублей (из них 5,321 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).